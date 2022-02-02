Алиев: «Тренер – это в первую очередь психолог. Где-то надо накричать, где-то – похвалить»

Бывший футболист «Локомотива» Александр Алиев высказался о главном предназначении тренера. Он должен найти подход к каждому игроку.

«Тренер – это в первую очередь психолог. Каждый человек разный и каждому нужен свой подход. Где-то надо накричать, где-то – похвалить. Кнут и пряник», – сказал Алиев.