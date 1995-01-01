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    Алиев: «Тренер – это в первую очередь психолог. Где-то надо накричать, где-то – похвалить»

    Бывший футболист «Локомотива» Александр Алиев высказался о главном предназначении тренера. Он должен найти подход к каждому игроку.

    «Тренер – это в первую очередь психолог. Каждый человек разный и каждому нужен свой подход. Где-то надо накричать, где-то – похвалить. Кнут и пряник», – сказал Алиев.

    • Больше всего матчей в карьере Алиев провел за киевское «Динамо» (2005-2010, 2011-2013 годы).
    • Он провел 28 матчей и забил 6 голов за сборную Украины.
    • Карьеру игрок завершил в 2016 году.

    Алиев – о Смородской: «Как она может разбираться в футболе? Женщина должна стоять возле плиты, а не руководить командой»

    Алиев: «Газзаев для меня не тренер. Сказал Суркису: «С этим пидорасом я больше ничего не хочу иметь»

    Петржела: «Алберто такой же быстрый и техничный, как Кержаков. Возможно, бразилец забьет больше Азмуна»

    Источник: ютуб-канал «В гостях у Гордона»

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    Сегодня, 20:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2559

      FRZZ 30 минут назад

      Александр Алиев пишет мемуары что ли?

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