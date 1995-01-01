Алиев: «Тренер – это в первую очередь психолог. Где-то надо накричать, где-то – похвалить»

Бывший футболист «Локомотива» Александр Алиев высказался о главном предназначении тренера. Он должен найти подход к каждому игроку.

«Тренер – это в первую очередь психолог. Каждый человек разный и каждому нужен свой подход. Где-то надо накричать, где-то – похвалить. Кнут и пряник», – сказал Алиев.

Больше всего матчей в карьере Алиев провел за киевское «Динамо» (2005-2010, 2011-2013 годы).

Он провел 28 матчей и забил 6 голов за сборную Украины.

Карьеру игрок завершил в 2016 году.

Алиев – о Смородской: «Как она может разбираться в футболе? Женщина должна стоять возле плиты, а не руководить командой»

Алиев: «Газзаев для меня не тренер. Сказал Суркису: «С этим пидорасом я больше ничего не хочу иметь»

Петржела: «Алберто такой же быстрый и техничный, как Кержаков. Возможно, бразилец забьет больше Азмуна»