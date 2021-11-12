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Милевский: «Украина закроет Россию в плане футбола»

12 ноября 2021, 18:19
53

Бывший нападающий «Тосно» Артем Милевский считает, что сборная России слабее национальной команды Украины.

– Сейчас сборная России сильнее Украины?

– Нет. Украина закроет в плане футбола Россию. Футболисты сильнее на Украине, и они знают, что делать им.

– У России есть шанс выйти из группы с первого места, а у Украины – нет.

– А когда нам разрешат в одной группе быть? Украине с Россией? Во было бы!

  • Украина одержала 1 победу в 7 последних играх.
  • Россия после назначения Валерия Карпина на пост тренера выиграла 5 из 6 матчей.

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Россия Украина Милевский Артем
Комментарии (53)
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Томик
1636730520
Бомбардир, опять говно полезло у вас. Заканчивайте херней заниматься.
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slavа0508
1636730544
Как 4 летний ребёнок пиписьками меряется , не зря наверное говорят про умственные способности футболистов ,,,,
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Vitaga
1636733336
российский футбол испорчен огромными государственными деньгами которые пилятся. всё как у нас обычно - выделяется к примеру 100 миллиардов - доходит 10.остальное уходит в откаты. на украине такого нет. нет таких денег. и есть свободный доступ в Европу
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insider_retro
1636733982
Закрывашка ещё не выросла...
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Plyash
1636735097
Похмелись,пьянь динамовская,да пососи самокрутку конопляную.
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Hektor 84
1636735163
Для начала этому чучело надо завязать с бухлом и проспаться. А потом уже умничать))) смешной утырок всю карьеру пробухал и свой талант пропил а всё нос сует куда ни надо.
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vladimir-7
1636735743
Чего хоботами мериться, договариваться надо о встрече и сыграть для определения сильнейшего в футболе, причем провести игру на нейтральном поле.
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Hektor 84
1636736399
Прежде чем так рассуждать надо сначала дать сыграть. А Милевскому мозгов не хватает до такого додуматься. Еще и бухло и гнилой язык мешает. Я кстати считаю зря фифа и УЕФА разводят наши клубы и сборную. Этим самим они еще больше поддерживают русофобию. Проводите для начала матчи на нейтральных полях, если будет всё норм можно играть и на домашних стадионах. Сейчас с нынешними технологиями легко отслеживать на стадионе хулиганов и провокаторов. За не соблюдение безопасности на домашних матчах накладывать санкции и штрафы на федерации футбола. Пора бы уже фифа и УЕФА проявить характер и разрулить ситуацию. Политика не должна вмешиваться в футбол, должен соблюдаться спортивный принцип. И не давать совать свой нос гос чинушам типа всяких депутатов Лебедевых, Жириновских и им подобным со стороны Украины.
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Вомбат
1636739031
Зачем спрашивать у бывшего легионера из бывшей команды, а, бомбардир? Своих дураков кругом пруд пруди, которые не зуже него могли бы сказать нужную вам чушь.
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Sancho010365
1636739217
Мы все разные болельщики и имеем право высказывать своё мнение, я лично уважаю других. Плохо, когда тут перескакивают на политику, Вас не осуждаю. Что касается Милевского, мы болельщики Динамо К. гордились им на ЧМ-2006, однако всякое бывало в его карьере, красота была с Сёминым. К сожалению и сборная России и Украины всегда были одинаковы по плохим качествам игры это точно, ни техники ни скорости, в общем одни из первых уезжали с ЧМ или ЧЕ и в этом они соревновались, кто раньше домой тронет. Старался всегда болеть за сборную России, но чаще сборная Украины была получше и это меня бесило, особенно в комбинационной игре. Сборная России была сильнее Украины в 2008, точно. Сейчас даже и сравнивать нечего. Посмотрите кто из россиян и украинцев играют в Европе и как, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук. На сегодня Украина посильнее России и Артём тут прав.
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