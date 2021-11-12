Милевский: «Украина закроет Россию в плане футбола»

Бывший нападающий «Тосно» Артем Милевский считает, что сборная России слабее национальной команды Украины.
– Сейчас сборная России сильнее Украины?
– Нет. Украина закроет в плане футбола Россию. Футболисты сильнее на Украине, и они знают, что делать им.
– У России есть шанс выйти из группы с первого места, а у Украины – нет.
– А когда нам разрешат в одной группе быть? Украине с Россией? Во было бы!
- Украина одержала 1 победу в 7 последних играх.
- Россия после назначения Валерия Карпина на пост тренера выиграла 5 из 6 матчей.
Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»