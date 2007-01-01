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    Милевский: «Украина закроет Россию в плане футбола»

    Бывший нападающий «Тосно» Артем Милевский считает, что сборная России слабее национальной команды Украины.

    – Сейчас сборная России сильнее Украины?

    – Нет. Украина закроет в плане футбола Россию. Футболисты сильнее на Украине, и они знают, что делать им.

    – У России есть шанс выйти из группы с первого места, а у Украины – нет.

    – А когда нам разрешат в одной группе быть? Украине с Россией? Во было бы!

    • Украина одержала 1 победу в 7 последних играх.
    • Россия после назначения Валерия Карпина на пост тренера выиграла 5 из 6 матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 18:19
    Комментарии11
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      Рейтинг: +991

      kosmonaft 36 секунд назад

      если так размышлять тогда сборная Казахстана вообще топ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      sold93 9 минут назад

      – Сейчас сборная России сильнее Украины?
      – Тут применима Аксиома Эскобара

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3618

      Бомбардиръ 17 минут назад

      Как постоянна зависть малороссов к великороссам, и в плане футбола тоже)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3816

      FENIX-SL 30 минут назад

      бомбардир так ненавидит Украину за что то, раз даже странички у этой сборной не имеется))

      1
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      Рейтинг: +3816

      FENIX-SL > FENIX-SL 29 минут назад

      пардон
      имеется
      но в статье ссылка именно такова)

      0
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      Рейтинг: +25991

      Боцман59rus > 14 минут назад

      _загадка в тему:
      При условии попадания в одну отборочную группу России и Украины, кто из команд сможет занять в ней первое место?
      - Франция

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3618

      Бомбардиръ > Боцман59rus 10 минут назад

      И ещё надо решать загадку, почему Украина дважды не смогла обыграть казахов)))

      2
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      Рейтинг: +24233

      slavutiq70 31 минуту назад

      Как 4 летний ребёнок пиписьками меряется , не зря наверное говорят про умственные способности футболистов ,,,,

      3
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      Рейтинг: +6379

      Томик 31 минуту назад

      Бомбардир, опять говно полезло у вас. Заканчивайте херней заниматься.

      3
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      Рейтинг: +3816

      FENIX-SL 32 минуты назад

      – А когда нам разрешат в одной группе быть? Украине с Россией? Во было бы!

      согласен
      тогда и все вопросы закрылись бы
      а так у неадекватного нашего фанатья конечно неоправданная уверенность что Россия сильнее..
      посмотрите только как Украина играет и главное против кого))

      2
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      Рейтинг: +1866

      Ziklop > FENIX-SL 6 минут назад

      две команды низкого сорта, кто дойдёт до полуфинала . тот и сильнее , помечтаем.

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