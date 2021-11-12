Милевский: «Украина закроет Россию в плане футбола»

Бывший нападающий «Тосно» Артем Милевский считает, что сборная России слабее национальной команды Украины.

– Сейчас сборная России сильнее Украины?

– Нет. Украина закроет в плане футбола Россию. Футболисты сильнее на Украине, и они знают, что делать им.

– У России есть шанс выйти из группы с первого места, а у Украины – нет.

– А когда нам разрешат в одной группе быть? Украине с Россией? Во было бы!