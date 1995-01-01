Украина одержала 1 победу в 7 последних матчах

Сборная Украины сыграла вничью с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.

Украинцы одержали лишь одну победу в семи последних матчах, при этом пять раз сыграли вничью.

Четыре из пяти последних матчей сборной Украины завершились со счетом 1:1.