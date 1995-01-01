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    Украина одержала 1 победу в 7 последних матчах

    Сборная Украины сыграла вничью с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.

    Украинцы одержали лишь одну победу в семи последних матчах, при этом пять раз сыграли вничью.

    Четыре из пяти последних матчей сборной Украины завершились со счетом 1:1.

    • Украина идет на 2-м месте в группе D отбора ЧМ-2022.
    • За 7 матчей украинцы набрали 9 очков.
    • 16 ноября Украины сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8348

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ну куда же тут без Украины.
      Федералы на поляков переключились , ну а свободное место Бомбардир занял.
      Ушлёпки.

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      Рейтинг: +121

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Чмыри а не *******. Пантарезы

      0
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      Рейтинг: +2129

      acor94 2 часа назад

      Во молодцы, кому то 9 очков хватает, чтобы выйти со второго места, а кому-то и 22 может не хватить..

      3
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      Рейтинг: +2006

      Блямба > acor94 2 часа назад

      Ну,))+++
      Ждём в стыках Финляндию,после сегодняшнего кульбита с Боснией.

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