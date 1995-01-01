Украина одержала 1 победу в 7 последних матчах

Ну куда же тут без Украины.
Федералы на поляков переключились , ну а свободное место Бомбардир занял.
Ушлёпки.
Сборная Украины сыграла вничью с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.
Украинцы одержали лишь одну победу в семи последних матчах, при этом пять раз сыграли вничью.
Четыре из пяти последних матчей сборной Украины завершились со счетом 1:1.
- Украина идет на 2-м месте в группе D отбора ЧМ-2022.
- За 7 матчей украинцы набрали 9 очков.
- 16 ноября Украины сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной.