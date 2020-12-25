Милевский: «Пожалуй, «Минай» – последняя команда в моей карьере»

Новичок «Миная» Артем Милевский дал интервью пресс-службе. Он настроен завершить карьеру в этом клубе.

«С возрастом я становлюсь спокойным, менее конфликтным. 15 лет назад я ездил в ресторан, еще куда-то. Мало спал. Сейчас я уже засыпаю вечером, жизнь совсем другая. После 30 жизнь меняется.

Пожалуй, «Минай» – последняя команда в моей карьере. Контракт рассчитан на полтора года», – сказал украинец.