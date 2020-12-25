Милевский: «Пожалуй, «Минай» – последняя команда в моей карьере»

Новичок «Миная» Артем Милевский дал интервью пресс-службе. Он настроен завершить карьеру в этом клубе.
«С возрастом я становлюсь спокойным, менее конфликтным. 15 лет назад я ездил в ресторан, еще куда-то. Мало спал. Сейчас я уже засыпаю вечером, жизнь совсем другая. После 30 жизнь меняется.
Пожалуй, «Минай» – последняя команда в моей карьере. Контракт рассчитан на полтора года», – сказал украинец.
- 35-летний украинец будет играть за новую команду под 10-м номером.
- Последним клубом Милевского было брестское «Динамо».
- «Минай» идет на 11-м месте в чемпионате Украины по итогам 13 туров.
Источник: официальный сайт «Миная»