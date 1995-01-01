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    Милевский: «Пожалуй, «Минай» – последняя команда в моей карьере»

    Новичок «Миная» Артем Милевский дал интервью пресс-службе. Он настроен завершить карьеру в этом клубе.

    «С возрастом я становлюсь спокойным, менее конфликтным. 15 лет назад я ездил в ресторан, еще куда-то. Мало спал. Сейчас я уже засыпаю вечером, жизнь совсем другая. После 30 жизнь меняется.

    Пожалуй, «Минай» – последняя команда в моей карьере. Контракт рассчитан на полтора года», – сказал украинец.

    • 35-летний украинец будет играть за новую команду под 10-м номером.
    • Последним клубом Милевского было брестское «Динамо».
    • «Минай» идет на 11-м месте в чемпионате Украины по итогам 13 туров.

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    Источник: официальный сайт «Миная»

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