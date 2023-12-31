Милевский объяснил, почему не разговаривает на украинском

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский пояснил, почему говорит на русском.

«У нас не было украинской школы, мы всегда тренировались, не было времени учить украинский язык. Тем более все разговаривали на русском.

Не считаю, что это так важно сейчас – говорить на украинском. Надо иметь свою какую-то позицию. Никакой проблемы в этом я не вижу. И вообще я белорус, мы говорили всегда на русском. Поэтому не считаю, что это сугубо важный язык», – сказал Милевский.

Форвард закончил карьеру в 2021 году в «Минае».

Он играл в России за «Тосно».

В 2023 году Милевского лечили от алкоголизма.

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