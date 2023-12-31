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Милевский объяснил, почему не разговаривает на украинском

31 декабря 2023, 11:56
3

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский пояснил, почему говорит на русском.

«У нас не было украинской школы, мы всегда тренировались, не было времени учить украинский язык. Тем более все разговаривали на русском.

Не считаю, что это так важно сейчас – говорить на украинском. Надо иметь свою какую-то позицию. Никакой проблемы в этом я не вижу. И вообще я белорус, мы говорили всегда на русском. Поэтому не считаю, что это сугубо важный язык», – сказал Милевский.

  • Форвард закончил карьеру в 2021 году в «Минае».
  • Он играл в России за «Тосно».
  • В 2023 году Милевского лечили от алкоголизма.

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Источник: Sports.ru
Украина. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Милевский Артем
Комментарии (3)
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k611
1704019416
Смелое заявление с его стороны. Могут затравить теперь.
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yorgenbarenz
1704022448
Правильно сделал.Сейчас бы разговаривал на испорченном,искусственно созданном Мишей Грушевским языке,который,второпях,забыл дать киту оригинальное имя.Поэтому,окраинцы кита и кошку называют одним словом-кiт.Правильно что не стал коверкать русский язык на белорусский манер:бруки,трапка,прэзыдэнт. Забыли беспечные славяне,что разделяй и властвуй-не пустая фраза....
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