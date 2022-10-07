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    «В поле ветер, в жопе дым. Остался с голой задницей, как сраный бедуин». Лахтер – о Милевском

    Футбольный агент Деннис Лахтер высказался о бывшем форварде сборной Украины Артеме Милевском.

    – Какие же разные у вас клиенты.

    – Да уж. Вот Милевский, например. В поле ветер, в жопе дым. Денег заработал нормально – и с чем остался? С голой задницей, ни кола ни двора.

    Как сраный бедуин. Не хватило мозгов даже однушку купить в Киеве или Минске!

    – Зато на автомобили не скупился.

    – О, да – «Мазератти»! «Астон Мартин»! Телки, шмолки, Ибица, Гонолулу... Иванушка-дурачок. Всегда был таким юродивым от футбола. Типа Кокоры.

    С блаженной улыбочкой. Они и закопали себя своими руками. Кокорин хоть не бухает. А Миля такие кренделя выписывал!

    – Какие?

    – Есть денег пароход – куда-нибудь пульнет за неделю! Миллион? Легко! А потом будет сидеть, кукурузу охранять. Мне названивать: «Дэн, пришли десяточку, жрать нечего!».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13934

      Skull_Boy 1 час назад

      Так-то он прав сгубил талан шляясь по казино с бутылкой в руках

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      Рейтинг: +5037

      Enter2006 1 час назад

      С Лахтером что-то не так, судя по последним новостям, проверьте его в ПНД.

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      Рейтинг: +2391

      fakeid > Enter2006 1 час назад

      ну а тут-то он в чём не прав?)

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      Рейтинг: +5037

      Enter2006 > fakeid 47 минут назад

      Ну вот тут конкретно он прав, согласен. Я сразу и написал что "по последним новостям" а не конкретно по этой. Но его что-то мощно понесло по совокупности всего сказанного) Для футбольного агента высказывания «В поле ветер, в жопе дым. Остался с голой задницей, как сраный бедуин» тоже не признак психического спокойствия, публичное же лицо )

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