«В поле ветер, в жопе дым. Остался с голой задницей, как сраный бедуин». Лахтер – о Милевском

Футбольный агент Деннис Лахтер высказался о бывшем форварде сборной Украины Артеме Милевском.

– Какие же разные у вас клиенты.

– Да уж. Вот Милевский, например. В поле ветер, в жопе дым. Денег заработал нормально – и с чем остался? С голой задницей, ни кола ни двора.

Как сраный бедуин. Не хватило мозгов даже однушку купить в Киеве или Минске!

– Зато на автомобили не скупился.

– О, да – «Мазератти»! «Астон Мартин»! Телки, шмолки, Ибица, Гонолулу... Иванушка-дурачок. Всегда был таким юродивым от футбола. Типа Кокоры.

С блаженной улыбочкой. Они и закопали себя своими руками. Кокорин хоть не бухает. А Миля такие кренделя выписывал!

– Какие?

– Есть денег пароход – куда-нибудь пульнет за неделю! Миллион? Легко! А потом будет сидеть, кукурузу охранять. Мне названивать: «Дэн, пришли десяточку, жрать нечего!».