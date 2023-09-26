Стало известно, сколько стоит лечение Милевского: его оплачивает президент «Динамо» К

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис оплачивает лечение бывшего футболиста сборной Украины Артeма Милевского.
Ранее стало известно, что Милевский попал в больницу в тяжелом состоянии из-за проблем с алкоголем.
По информации журналиста Константина Андриюка, недельное пребывание футболиста в больнице обходится в 105 тысяч гривен (примерно 273 тысяч рублей), а консультации, лекарства, различные исследования стоят 70 тысяч гривен (примерно 182 тысяч рублей) за семь дней.
- Милевский закончил карьеру в 2021 году в «Минае».
- Артем еще по ходу карьеры был замечен в нарушении режима.
- В 2016-2017 годах Милевский выступал в России за «Тосно».
Источник: телеграм-канал Константина Андриюка