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    • Стало известно, сколько стоит лечение Милевского: его оплачивает президент «Динамо» К

    Стало известно, сколько стоит лечение Милевского: его оплачивает президент «Динамо» К

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис оплачивает лечение бывшего футболиста сборной Украины Артeма Милевского.

    Ранее стало известно, что Милевский попал в больницу в тяжелом состоянии из-за проблем с алкоголем.

    По информации журналиста Константина Андриюка, недельное пребывание футболиста в больнице обходится в 105 тысяч гривен (примерно 273 тысяч рублей), а консультации, лекарства, различные исследования стоят 70 тысяч гривен (примерно 182 тысяч рублей) за семь дней.

    • Милевский закончил карьеру в 2021 году в «Минае».
    • Артем еще по ходу карьеры был замечен в нарушении режима.
    • В 2016-2017 годах Милевский выступал в России за «Тосно».

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    Источник: телеграм-канал Константина Андриюка

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +563

      odessakmv 17 минут назад

      я лечу дешевле... сковордка-3000 рэ, один удар сковородкой - 30000 рэ... и всЁ, пить больше не будет....
      а если серьезно, то увы, но пришел к тому, к чему упорно шел всю жизнь

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      Рейтинг: +14957

      Skull_Boy 1 час назад

      Насрать на него

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      Рейтинг: +6360

      fakeid 1 час назад

      "москва слезам не верит", когда хоккеист заходил в кабак и всех хвастал своим значком, чтобы ему бесплатно налили. здесь такой же случай, наверное, раз денег на лечение нет, всё пропил.

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      Рейтинг: +19992

      ilichkadr 2 часа назад

      Да уж........Артёмка допился до ручки, на ЛТП не хватает.

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