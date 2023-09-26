Стало известно, сколько стоит лечение Милевского: его оплачивает президент «Динамо» К

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис оплачивает лечение бывшего футболиста сборной Украины Артeма Милевского.

Ранее стало известно, что Милевский попал в больницу в тяжелом состоянии из-за проблем с алкоголем.

По информации журналиста Константина Андриюка, недельное пребывание футболиста в больнице обходится в 105 тысяч гривен (примерно 273 тысяч рублей), а консультации, лекарства, различные исследования стоят 70 тысяч гривен (примерно 182 тысяч рублей) за семь дней.