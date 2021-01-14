Милевский: «Наркотиков в моей жизни не было»

Нападающий «Миная» Артем Милевский поделился воспоминаниями о семимесячном перерыве в карьере в 2014 году.

«Выпивал много, наверное, в тот момент. Когда в футбол не играл, что можно ещe было. На Мальдивах был, загорал. В Испании был на финале Кубка Короля между «Реалом» и «Барселоной». Потом переехал в Испанию, снял дом, жил там. Потом оказался в Греции, в Афинах.

Потом был в Берлине на тусовке одной. Там интересно, Том Круз со звeздами. Были знакомые, можно было попасть. Очень много где был, ещe в Москве был. Постоянно кружил, а потом понял, что пора, Владимирович, назад в футбольную стихию.

Наркотиков в моей жизни не было, даже попыток не было», – сказал 36-летний украинец.