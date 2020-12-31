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    Милевский: «Наркотиков в моей жизни не было»

    Нападающий «Миная» Артем Милевский поделился воспоминаниями о семимесячном перерыве в карьере в 2014 году.

    «Выпивал много, наверное, в тот момент. Когда в футбол не играл, что можно ещe было. На Мальдивах был, загорал. В Испании был на финале Кубка Короля между «Реалом» и «Барселоной». Потом переехал в Испанию, снял дом, жил там. Потом оказался в Греции, в Афинах.

    Потом был в Берлине на тусовке одной. Там интересно, Том Круз со звeздами. Были знакомые, можно было попасть. Очень много где был, ещe в Москве был. Постоянно кружил, а потом понял, что пора, Владимирович, назад в футбольную стихию.

    Наркотиков в моей жизни не было, даже попыток не было», – сказал 36-летний украинец.

    • В январе 2014 года Милевский остался без клуба после расторжения контракта с «Газиантепспором».
    • В августе форвард присоединился к хорватскому «Хайдуку».

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    Источник: Ютуб-канал «ТаТоТаке»

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