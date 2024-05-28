Страдающий от алкоголизма Милевский повлиял на карьеру Лички: подробности

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский сыграл роль в карьере главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

Эпизод, позволивший чеху начать самостоятельный путь, случился в брестском «Динамо».

«Личка начал тренерскую карьеру в 2015 году в чешском «Хмеле», а в 2018-м приехал в брестское «Динамо» – ассистировать Радославу Латалу. Старт белорусской карьеры не обещал ничего хорошего: Брест выиграл Суперкубок и вышел в финал Кубка, но набрал всего пять очков в шести матчах чемпионата. Латала уволили, но Личка остался в клубе и еще четыре месяца помогал Сергею Ковальчуку и Алексею Шпилевскому.

В августе 2018-го «Динамо» уволило и Шпилевского – исполняющим обязанности главного стал Личка. Через полгода его утвердили в новом статусе, дав годовой контракт. За Личку проголосовали лидеры раздевалки: Павел Нехайчик, Сергей Кисляк и Артем Милевский», – сообщил источник.