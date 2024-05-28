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  • Страдающий от алкоголизма Милевский повлиял на карьеру Лички: подробности

Страдающий от алкоголизма Милевский повлиял на карьеру Лички: подробности

28 мая 2024, 23:29
4

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский сыграл роль в карьере главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

Эпизод, позволивший чеху начать самостоятельный путь, случился в брестском «Динамо».

«Личка начал тренерскую карьеру в 2015 году в чешском «Хмеле», а в 2018-м приехал в брестское «Динамо» – ассистировать Радославу Латалу. Старт белорусской карьеры не обещал ничего хорошего: Брест выиграл Суперкубок и вышел в финал Кубка, но набрал всего пять очков в шести матчах чемпионата. Латала уволили, но Личка остался в клубе и еще четыре месяца помогал Сергею Ковальчуку и Алексею Шпилевскому.

В августе 2018-го «Динамо» уволило и Шпилевского – исполняющим обязанности главного стал Личка. Через полгода его утвердили в новом статусе, дав годовой контракт. За Личку проголосовали лидеры раздевалки: Павел Нехайчик, Сергей Кисляк и Артем Милевский», – сообщил источник.

  • Помимо «Динамо» Личка тренировал в России «Оренбург».
  • В минувшем сезоне чех привел москвичей к бронзе.
  • Милевский после карьеры пристрастился к алкоголю.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Динамо Милевский Артем Личка Марцел
Комментарии (4)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1716930509
Игрокам в футбол лучше не бухать
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DOCTOR PENALTY
1716931018
Ох*енное влияние. )
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алдан2014
1716940358
Причем тут алкоголизм Миланского? Это его личная трагедия,и его близких. А те кто постоянно ,при каждом удобном случае выносит это на заглавия статей,просто моральный урод
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Таврида
1716945986
Милевский постоянно за воротник закладывал. Помню как в матче с Таврией постоянно падал и валялся на газоне и был заменен в перерыве.
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