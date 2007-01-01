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    Милевский: «Киевское «Динамо» сейчас в очередной раз закрыло бы «Спартак»

    Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский сравнил уровень киевского «Динамо» и «Спартака». По его мнению, киевляне сильнее.

    «Я был на двух недавних матчах РПЛ: «Динамо»«Краснодар» и «Спартак» – «Локомотив». Сервис в VIP был топ. То, что вокруг, – это класс. Но почему уровень самого футбола тормознулся? Нет таких харизматичных людей, которые были раньше. Себя не беру, но были Халк, Квинси Промес в лучшей форме, Александр Алиев, Мануэль Фернандеш, тренеры. Как-то это всe смотрелось. А сейчас никто даже не может ногу кому-то расцарапать, на цыпочках бегают. Нет мысли что-то разыграть, какую-то стеночку, нет комбинаций.

    Сильнее ли украинский чемпионат, чем РПЛ? «Динамо» (Киев) бы в очередной раз закрыло «Спартак».

    Нынешнее поколение не голодное до футбола, они не знают трудностей. У них есть тикток, у них есть бабки, играют на «ВТБ Арене». Я пришeл на этот стадион, и это Европа, топ. А они выходят, и им будто бы это всe сделали, разложили перед ними», – считает Милевский.

    • В таблице коэффициентов УЕФА Россия опережает Украину.
    • В то же время на текущем групповом этапе Лиги чемпионов Украина представлена 2 командами, Россия – одной.
    • Милевский в России играл за «Тосно» (2016-2017 годы).

    Милевский: «Украина закроет Россию в плане футбола»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 20:34
    Комментарии9
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      Рейтинг: +26005

      пьяныйхоровод 16 минут назад

      Ну х.з. , Шахтёр вот недавно от Шерифа выхватил . Кто-то заявлял что молдавский футбол круче украинского ?

      0
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      Рейтинг: +3366

      ySS 34 минуты назад

      Скучно журналюгам, не бьют футболисты морды, не разводятся, сборную страны чмырить не за что пока... Так и появляются провокации)

      2
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      Рейтинг: +3427

      raritet 37 минут назад

      Если он имеет ввиду Спартак с Рассказовым- это одна команда, ее скорее всего киевляне может быть и обыграли бы. А без Рассказова - это команда динамо не по зубам. Как будто киевляне играют как в былые времена. Всегда нужно мерить очными встречами.

      0
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      Рейтинг: +3821

      FENIX-SL 48 минут назад

      ну вообще то это факт
      не смотря на то, кто это говорит)

      1
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      Рейтинг: +16

      tema.milevskiy 59 минут назад

      А шо я не прав?

      0
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      Рейтинг: +2778

      Бухбух 1 час назад

      ФК Спартак: "Милевский щас полировал бы лавку ФК Ислочь"

      0
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      Рейтинг: +1483

      Олег1204 1 час назад

      Ну вообще артемка прав

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      Рейтинг: +913

      Нас Много 1 час назад

      А зато у вас газа нет!

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      Рейтинг: +12696

      Hektor 84 1 час назад

      Кто бы тебе епло закрыл и разъ. пашил))) твое дырнамо к ни чем не сильнее Спартака.

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