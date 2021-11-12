Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Милевский: «Киевское «Динамо» сейчас в очередной раз закрыло бы «Спартак»

Милевский: «Киевское «Динамо» сейчас в очередной раз закрыло бы «Спартак»

12 ноября 2021, 20:34
15

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский сравнил уровень киевского «Динамо» и «Спартака». По его мнению, киевляне сильнее.

«Я был на двух недавних матчах РПЛ: «Динамо»«Краснодар» и «Спартак» – «Локомотив». Сервис в VIP был топ. То, что вокруг, – это класс. Но почему уровень самого футбола тормознулся? Нет таких харизматичных людей, которые были раньше. Себя не беру, но были Халк, Квинси Промес в лучшей форме, Александр Алиев, Мануэль Фернандеш, тренеры. Как-то это всe смотрелось. А сейчас никто даже не может ногу кому-то расцарапать, на цыпочках бегают. Нет мысли что-то разыграть, какую-то стеночку, нет комбинаций.

Сильнее ли украинский чемпионат, чем РПЛ? «Динамо» (Киев) бы в очередной раз закрыло «Спартак».

Нынешнее поколение не голодное до футбола, они не знают трудностей. У них есть тикток, у них есть бабки, играют на «ВТБ Арене». Я пришeл на этот стадион, и это Европа, топ. А они выходят, и им будто бы это всe сделали, разложили перед ними», – считает Милевский.

  • В таблице коэффициентов УЕФА Россия опережает Украину.
  • В то же время на текущем групповом этапе Лиги чемпионов Украина представлена 2 командами, Россия – одной.
  • Милевский в России играл за «Тосно» (2016-2017 годы).

Милевский: «Украина закроет Россию в плане футбола»

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Динамо К Спартак Милевский Артем
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1636739002
Кто бы тебе епло закрыл и разъ. пашил))) твое дырнамо к ни чем не сильнее Спартака.
Ответить
Олег1204
1636739684
Ну вообще артемка прав
Ответить
Бухбух
1636739708
ФК Спартак: "Милевский щас полировал бы лавку ФК Ислочь"
Ответить
raritet
1636741123
Если он имеет ввиду Спартак с Рассказовым- это одна команда, ее скорее всего киевляне может быть и обыграли бы. А без Рассказова - это команда динамо не по зубам. Как будто киевляне играют как в былые времена. Всегда нужно мерить очными встречами.
Ответить
ySS
1636741311
Скучно журналюгам, не бьют футболисты морды, не разводятся, сборную страны чмырить не за что пока... Так и появляются провокации)
Ответить
klimovich
1636749413
Спартак сейчас кто угодно может вынести. Впрочем, как оказывается, Спартак каким-то удивительным образом при этом тоже может вынести кого угодно, как показали игры с Наполи и Лестером. Бессмысленные рассуждения.
Ответить
alefreddy
1636753151
Все это пустословие Лестер тоже СМ хотел раскатать и в первом матче играй Кофрие уехали бы без очков
Ответить
Vitaga
1636765110
когда этот крендель рассказал что трахал канделаки - она сказала что секс с футболистом был очень скучным) сейчас очередная тупость от этого недалекого парня. в очередной раз подтверждение что мозгов у футболистов чаще всего нет. даже боксеры умнее
Ответить
mihail200606
1636785454
Сейчас мало кто Спартак не закроет))
Ответить
Иван Петров 1986
1636794545
Хоть и хохол, а все правильно сказал.
Ответить
Главные новости
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
7
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
6
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
11
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
2
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
27
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Все новости
Все новости
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
5
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
3
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
1
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
3
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
27
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
14
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
10
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
18
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
11
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
4
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
7
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+