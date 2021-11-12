Милевский: «Киевское «Динамо» сейчас в очередной раз закрыло бы «Спартак»

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский сравнил уровень киевского «Динамо» и «Спартака». По его мнению, киевляне сильнее.

«Я был на двух недавних матчах РПЛ: «Динамо» – «Краснодар» и «Спартак» – «Локомотив». Сервис в VIP был топ. То, что вокруг, – это класс. Но почему уровень самого футбола тормознулся? Нет таких харизматичных людей, которые были раньше. Себя не беру, но были Халк, Квинси Промес в лучшей форме, Александр Алиев, Мануэль Фернандеш, тренеры. Как-то это всe смотрелось. А сейчас никто даже не может ногу кому-то расцарапать, на цыпочках бегают. Нет мысли что-то разыграть, какую-то стеночку, нет комбинаций.

Сильнее ли украинский чемпионат, чем РПЛ? «Динамо» (Киев) бы в очередной раз закрыло «Спартак».

Нынешнее поколение не голодное до футбола, они не знают трудностей. У них есть тикток, у них есть бабки, играют на «ВТБ Арене». Я пришeл на этот стадион, и это Европа, топ. А они выходят, и им будто бы это всe сделали, разложили перед ними», – считает Милевский.

В таблице коэффициентов УЕФА Россия опережает Украину.

В то же время на текущем групповом этапе Лиги чемпионов Украина представлена 2 командами, Россия – одной.

Милевский в России играл за «Тосно» (2016-2017 годы).

Милевский: «Украина закроет Россию в плане футбола»