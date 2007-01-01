Милевский: «Киевское «Динамо» сейчас в очередной раз закрыло бы «Спартак»

Ну х.з. , Шахтёр вот недавно от Шерифа выхватил . Кто-то заявлял что молдавский футбол круче украинского ?
Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский сравнил уровень киевского «Динамо» и «Спартака». По его мнению, киевляне сильнее.
«Я был на двух недавних матчах РПЛ: «Динамо» – «Краснодар» и «Спартак» – «Локомотив». Сервис в VIP был топ. То, что вокруг, – это класс. Но почему уровень самого футбола тормознулся? Нет таких харизматичных людей, которые были раньше. Себя не беру, но были Халк, Квинси Промес в лучшей форме, Александр Алиев, Мануэль Фернандеш, тренеры. Как-то это всe смотрелось. А сейчас никто даже не может ногу кому-то расцарапать, на цыпочках бегают. Нет мысли что-то разыграть, какую-то стеночку, нет комбинаций.
Сильнее ли украинский чемпионат, чем РПЛ? «Динамо» (Киев) бы в очередной раз закрыло «Спартак».
Нынешнее поколение не голодное до футбола, они не знают трудностей. У них есть тикток, у них есть бабки, играют на «ВТБ Арене». Я пришeл на этот стадион, и это Европа, топ. А они выходят, и им будто бы это всe сделали, разложили перед ними», – считает Милевский.
- В таблице коэффициентов УЕФА Россия опережает Украину.
- В то же время на текущем групповом этапе Лиги чемпионов Украина представлена 2 командами, Россия – одной.
- Милевский в России играл за «Тосно» (2016-2017 годы).
Милевский: «Украина закроет Россию в плане футбола»