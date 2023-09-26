Экс-защитник «Динамо» К: «После начала СВО Милевский пил каждый день»

Бывший игрок киевского «Динамо» Горан Попов раскрыл подробности алкогольной зависимости Артема Милевского.

– Я читал, что Артем уже пять дней находится в больнице. С этим помогает Игорь Михайлович Суркис, но я с ним не общался на эту тему, неудобно спрашивать такие вещи.

Мы близко дружили с Артемом, проводили вместе время каждый день на протяжении двух лет. Я прочитал, что Алиев спрашивает – где сейчас агент Милевского, где его друзья? Но Артему не помогли даже когда он зарабатывал большие деньги.

Я ему говорил каждый день – сохрани свои деньги, купи 2-3 квартиры в Киеве. У него была зарплата полтора миллиона в год. На эту сумму можно было купить две квартиры, аренда которых приносила бы тебе доход в 3-4 тысяч долларов.

Когда он был трезв, соглашался – Горан, ты правильно говоришь. Но когда выпивал, его голова менялась. Он сам для себя был плохим. Когда в ресторане гуляли его друзья, 15-20 человек, я всегда видел, что Милевский не позволял никому платить, всегда сам закрывал счета.

Он мой друг и я всегда готов ему помочь. Но в последние 6-8 месяцев он совсем потерялся, пропал для всех наших знакомых. В последний раз я его увидел в Румынии, когда Македония играла с Украиной. Мы сняли видео для его канала.

– У него уже были подобные проблемы?

– Нет. Он тогда выглядел просто отлично. Но у нас есть общий друг, у которого Милевский бывает через день, и он рассказывал, что после начала СВО Артем пьет каждый день. Вот буквально каждый день, не переставая. Антон говорил, что если Милевский не пойдет лечиться, ему будет плохо.

Я спрашивал Артема, почему он не уезжает из Киева – он четко ответил, что не хочет, что играл там в «Динамо», что никуда не уедет. Потом я ему писал, но он не отвечал.

– Но ведь алкоголь в вашей компании присутствовал еще и в игровое время...

– Бывало после матчей. Мы боролись с «Шахтером», выигрывали почти каждый матч. И после победы можно пойти в ресторан погулять. Но одно дело, когда ты при этом тренируешься каждый день, а другое – когда не занимаешься спортом, тогда могут возникнуть такие проблемы, как у Милевского.

Пока мы играли, это не было большой проблемой, это не мешало нам на поле. Тогда сложности были у Алиева, я слышал, что его закодировали, когда он играл в «Локомотиве», но потом Александр закончил карьеру. Он тоже пил, но смог восстановиться.

А затем началась СВО. В плане алкоголя Алиев оказался спокойнее Милевского. Артем умный и хороший человек, но он плохой сам для себя. Надо его вылечить. Главное, чтобы он не продолжал пить.

Я видел его фото: если ты через год после завершения карьеры набрал 30 кг, это не нормально. Это серьезная проблема. Надо успокоиться, продолжать жить, работать. Когда нет работы, ты только пьешь и остаешься наедине с плохими мыслями. Алкоголь не решает проблему.