Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-защитник «Динамо» К: «После начала СВО Милевский пил каждый день»

Экс-защитник «Динамо» К: «После начала СВО Милевский пил каждый день»

26 сентября 2023, 19:00
4

Бывший игрок киевского «Динамо» Горан Попов раскрыл подробности алкогольной зависимости Артема Милевского.

– Я читал, что Артем уже пять дней находится в больнице. С этим помогает Игорь Михайлович Суркис, но я с ним не общался на эту тему, неудобно спрашивать такие вещи.

Мы близко дружили с Артемом, проводили вместе время каждый день на протяжении двух лет. Я прочитал, что Алиев спрашивает – где сейчас агент Милевского, где его друзья? Но Артему не помогли даже когда он зарабатывал большие деньги.

Я ему говорил каждый день – сохрани свои деньги, купи 2-3 квартиры в Киеве. У него была зарплата полтора миллиона в год. На эту сумму можно было купить две квартиры, аренда которых приносила бы тебе доход в 3-4 тысяч долларов.

Когда он был трезв, соглашался – Горан, ты правильно говоришь. Но когда выпивал, его голова менялась. Он сам для себя был плохим. Когда в ресторане гуляли его друзья, 15-20 человек, я всегда видел, что Милевский не позволял никому платить, всегда сам закрывал счета.

Он мой друг и я всегда готов ему помочь. Но в последние 6-8 месяцев он совсем потерялся, пропал для всех наших знакомых. В последний раз я его увидел в Румынии, когда Македония играла с Украиной. Мы сняли видео для его канала.

– У него уже были подобные проблемы?

– Нет. Он тогда выглядел просто отлично. Но у нас есть общий друг, у которого Милевский бывает через день, и он рассказывал, что после начала СВО Артем пьет каждый день. Вот буквально каждый день, не переставая. Антон говорил, что если Милевский не пойдет лечиться, ему будет плохо.

Я спрашивал Артема, почему он не уезжает из Киева – он четко ответил, что не хочет, что играл там в «Динамо», что никуда не уедет. Потом я ему писал, но он не отвечал.

– Но ведь алкоголь в вашей компании присутствовал еще и в игровое время...

– Бывало после матчей. Мы боролись с «Шахтером», выигрывали почти каждый матч. И после победы можно пойти в ресторан погулять. Но одно дело, когда ты при этом тренируешься каждый день, а другое – когда не занимаешься спортом, тогда могут возникнуть такие проблемы, как у Милевского.

Пока мы играли, это не было большой проблемой, это не мешало нам на поле. Тогда сложности были у Алиева, я слышал, что его закодировали, когда он играл в «Локомотиве», но потом Александр закончил карьеру. Он тоже пил, но смог восстановиться.

А затем началась СВО. В плане алкоголя Алиев оказался спокойнее Милевского. Артем умный и хороший человек, но он плохой сам для себя. Надо его вылечить. Главное, чтобы он не продолжал пить.

Я видел его фото: если ты через год после завершения карьеры набрал 30 кг, это не нормально. Это серьезная проблема. Надо успокоиться, продолжать жить, работать. Когда нет работы, ты только пьешь и остаешься наедине с плохими мыслями. Алкоголь не решает проблему.

Еще по теме:
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом 6
Страдающий от алкоголизма Милевский устроил драку с Рыбалкой в медиалиге 2
Милевский раскрыл марку пива, которое пил в период безденежья 1
Источник: «РБ Спорт»
Украина. Премьер-лига Милевский Артем Попов Горан
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1695745824
Главное, что " после начала СВО пьет каждый день". До СВО пил видимо через день. P.S. Очередная бредятина от «РБ Спорт»..............
Ответить
Эном айс
1695746310
Скидываемся по СМС?
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1695750061
Спорт и спиртное несовместимы
Ответить
Главные новости
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
1
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
1
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
2
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
2
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
1
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Все новости
Все новости
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
6 сентября
1
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
4 сентября
7
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
2 сентября
6
ФотоИгрок сборной Украины стал конкурентом Сперцяна в «Аль-Ахли»
22 августа
2
Ребров извинился перед украинцами за игру в падел с Березуцким
21 августа
8
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
17 августа
4
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
14 августа
26
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
13 августа
12
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
6
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
5
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+