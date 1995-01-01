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    «Сказал себе – хватит». Милевский объявил о завершении карьеры в 36 лет

    Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Об этом он сообщил в видео на своем ютуб-канале.

    «Мастера, вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Больше 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф.

    В этот важный для меня день, я напишу письмо себе 15-летнему. Парню, который только приехал в киевское «Динамо» из Минска. У меня была очень интересная и непростая карьера. Смотрите видео и все поймете», – подписал видеоролик Милевский.

    • Последним клубом Милевского был «Минай».
    • Он поиграл в киевском и брестском «Динамо», «Тосно», «Хайдуке».
    • В составе сборной Украины он забил 8 голов в 50 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Артема Милевского

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии11
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      Рейтинг: +26

      Всеволош 18 минут назад

      Парень ты завершил карьеру еще 10 лет назад, тебе просто забыли сказать!! Алкаш!

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      Рейтинг: +10

      nonnapkt5vo 57 минут назад

      Хочу чтобы какой-то парень меня жеcтко отраxал в эти две дыpочки Сразу говорю я не хочу отношения, я люблю сeкc вот и все. Написать в чат:-- http://l.nikigre.si/WtsL

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      Рейтинг: +7977

      playsh > nonnapkt5vo 53 минуты назад

      Это в Гос.думу пиши,идиот.

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      Рейтинг: +1016

      Бенедиктус > nonnapkt5vo 42 минуты назад

      отраxал в эти две дыpочки - это в нос что ли?

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      Рейтинг: +448

      Блямба 1 час назад

      Биба с Бобой. Алиев с Милевским.. Кока с Мамаем..
      тут и обсуждать ничего не хочется.....

      0
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      Рейтинг: +7977

      playsh 1 час назад

      Артём,позвони,будь люба,нашему Сёмину,вполне возможно он тебя поймёт и достойно распрощается с футболом.Спасибо.

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      Рейтинг: +1928

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Миля был хорошим футболистом, пока не полетел по наклонной пьянства и разгула...

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      Рейтинг: +7977

      playsh > Радио1000шумеров 1 час назад

      До наших "греховников",надо согласиться,ему всё же далеко.В плане стакана.
      А нашим далеко до Артёма,в плане мастерства на поле.

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      Рейтинг: +1928

      Радио1000шумеров > playsh 1 час назад

      Последние свои два года в Динамо Куiв Милевский больше валялся на поле от алкогольной интоксикации, чем бегал с мячом.

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      Рейтинг: +7977

      playsh > Радио1000шумеров 54 минуты назад

      Я не про это.Хотел сказать - уж лучше валяться,но потом встать и уйти домой,чем махать стульями,пить шампусик после проигрыша или избивать подростков-судей на поле,всё это прилюдно.
      Это просто "честнее",что ли и конечно,более по мужски.
      Про класс игры вообще говорить нет смысла.
      Ну и ролик,конечно смелый и честный - наука для мальчишек.Удачи.

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      Рейтинг: +5447

      Lester84 1 час назад

      Ну теперь можно бухать без ограничений))) Ждем нового эксперта на Матч ТВ!

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