«Сказал себе – хватит». Милевский объявил о завершении карьеры в 36 лет

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Об этом он сообщил в видео на своем ютуб-канале.

«Мастера, вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Больше 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф.

В этот важный для меня день, я напишу письмо себе 15-летнему. Парню, который только приехал в киевское «Динамо» из Минска. У меня была очень интересная и непростая карьера. Смотрите видео и все поймете», – подписал видеоролик Милевский.