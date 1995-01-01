«Чемпионат»: клубы из Москвы интересуются нападающим «Олимпика» Дийе

По информации «Чемпионата», нападающий донецкого «Олимпика» Матар Дийе находится в сфере интересов московских клубов.
Ранее 21-летний игрок прошел просмотр в киевском «Динамо», но клубы не смогли договориться о стоимости трансфера.
- Сенегалец перешел в «Олимпик» из «Эсте» (итальянская Серия D) в качестве свободного агента в январе этого года.
- Дийе провел за донецкую команду 13 игр, забил семь мячей и сделал один голевой пас.
- Контракт игрока с «Олимпиком» рассчитан до конца 2022 года.
- Transfermarkt оценивает нападающего в 600 тысяч евро.