УПЛ. Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Карпатами» и другие результаты

В матче 14-го тура УПЛ киевское «Динамо» в гостях сыграло вничью с «Карпатами» – 1:1. На данный момент столичный клуб занимает в турнирной таблице второе место.

С результатами других встреч можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 14-й тур

Звезда – Ворскла – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Чичиков, 19.

Заря – Александрия – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Лури, 12; 2:0 – Громов, 34; 2:1 – Старенький, 54; 2:2 – Бондаренко, 70.

Верес – Олимпик – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сергийчук, 10 (с пенальти); 1:1 – Моха, 52.

Карпаты – Динамо – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Вида, 12; 1:1 – Мякушко, 55.

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Турнирная таблица УПЛ