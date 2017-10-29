УПЛ. Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Карпатами» и другие результаты

В матче 14-го тура УПЛ киевское «Динамо» в гостях сыграло вничью с «Карпатами» – 1:1. На данный момент столичный клуб занимает в турнирной таблице второе место.
С результатами других встреч можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Украины. Премьер-лига. 14-й тур
Гол: 1:0 – Чичиков, 19.
Заря – Александрия – 2:2 (2:0)
Голы: 1:0 – Лури, 12; 2:0 – Громов, 34; 2:1 – Старенький, 54; 2:2 – Бондаренко, 70.
Голы: 1:0 – Сергийчук, 10 (с пенальти); 1:1 – Моха, 52.
Голы: 0:1 – Вида, 12; 1:1 – Мякушко, 55.
Источник: Бомбардир.ру