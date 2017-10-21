УПЛ. «Звезда» уступила «Олимпику» из-за автогола на последней минуте и другие результаты

Завершились субботние матчи 13-го тура чемпионата Украины. В первом мачте дня встречались «Олимпик» и «Звезда». Хозяева обыграли гостей со счетом 1:0, у гостей на 38-й минуте матча был удален защитник Максим Ковалев, а на 59-й минуте вторую желтую получил полузащитник Артем Фаворов.

«Олимпик» не проигрывает уже третий матч подряд и идет на третьем месте в турнирной таблице с 23 очками. «Звезда» расположилась на девятой строчке с десятью очками.

В другом матче встречались «Александрия» и «Верес». Игра завершилась со счетом 1:1.

«Алессандрия» занимает восьмую строчку, набрав десять очков. «Верес» находится на пятой строчке с 19 очками.



В последнем матче субботы «Ворскла» проиграла «Карпатам» со счетом 0:1.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 13-й тур

Олимпик – Звезда – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Качараба (в свои ворота), 90.

Удаления: Ковалев, 38; Фаворов, 59 – нет.

Александрия – Верес – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 — Морозенко, 63; 1:1 — Старенький, 77;

Ворскла – Карпаты – 0:1 (0:0)

Гол: 1:0 — Мякушко, 83.

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