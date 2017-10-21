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    УПЛ. «Звезда» уступила «Олимпику» из-за автогола на последней минуте и другие результаты

    Завершились субботние матчи 13-го тура чемпионата Украины. В первом мачте дня встречались «Олимпик» и «Звезда». Хозяева обыграли гостей со счетом 1:0, у гостей на 38-й минуте матча был удален защитник Максим Ковалев, а на 59-й минуте вторую желтую получил полузащитник Артем Фаворов.

    «Олимпик» не проигрывает уже третий матч подряд и идет на третьем месте в турнирной таблице с 23 очками. «Звезда» расположилась на девятой строчке с десятью очками.

    В другом матче встречались «Александрия» и «Верес». Игра завершилась со счетом 1:1.

    «Алессандрия» занимает восьмую строчку, набрав десять очков. «Верес» находится на пятой строчке с 19 очками.

    В последнем матче субботы «Ворскла» проиграла «Карпатам» со счетом 0:1.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 13-й тур

    Олимпик – Звезда – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 — Качараба (в свои ворота), 90.

    Удаления: Ковалев, 38; Фаворов, 59 – нет.

    Александрия – Верес – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 — Морозенко, 63; 1:1 — Старенький, 77;

    Ворскла – Карпаты – 0:1 (0:0)

    Гол: 1:0 — Мякушко, 83.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2017 21:34
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