УПЛ. «Черноморец» обыграл киевское «Динамо» и другие результаты

«Звезда» в матче 12-го тура УПЛ дома сыграла вничью с «Карпатами» (0:0).

В другом поединке «Олимпик» обыграл «Алессандрию» со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Иван Брикнер на 88-ой минуте.

В последнем матче воскресенья «Динамо Киев» уступило в гостях «Черноморцу» со счетом 1:2.

Чемпионат Украины. УПЛ. 12-й тур

Звезда – Карпаты – 0:0

Олимпик – Александрия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Брикнер, 88.

Черноморец – Динамо Киев – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Ковалец, 14; 2:0 – Хобленко, 21; 2:1 – Кравец, 79.

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