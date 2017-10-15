УПЛ. «Черноморец» обыграл киевское «Динамо» и другие результаты

«Звезда» в матче 12-го тура УПЛ дома сыграла вничью с «Карпатами» (0:0).
В другом поединке «Олимпик» обыграл «Алессандрию» со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Иван Брикнер на 88-ой минуте.
В последнем матче воскресенья «Динамо Киев» уступило в гостях «Черноморцу» со счетом 1:2.
Чемпионат Украины. УПЛ. 12-й тур
Олимпик – Александрия – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Брикнер, 88.
Черноморец – Динамо Киев – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Ковалец, 14; 2:0 – Хобленко, 21; 2:1 – Кравец, 79.
Источник: Бомбардир.ру