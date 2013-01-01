Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
20
5
1
59
15
44
65
26
16
6
4
54
19
35
54
26
15
5
6
44
22
22
50
26
11
8
7
37
30
7
41
26
10
11
5
36
26
10
41
26
10
8
8
38
32
6
38
26
8
6
12
36
38
-2
30
26
8
5
13
25
51
-26
29
26
8
5
13
33
37
-4
29
26
6
10
10
27
39
-12
28
26
6
8
12
27
41
-14
26
26
5
11
10
24
39
-15
26
26
6
4
16
28
48
-20
22
26
4
6
16
16
47
-31
18
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
2
2
30
9
21
29
13
8
4
1
25
8
17
28
13
8
3
2
24
11
13
27
13
8
3
2
23
10
13
27
13
7
3
3
25
16
9
24
13
7
2
4
23
15
8
23
13
4
6
3
16
12
4
18
13
5
3
5
15
23
-8
18
13
3
8
2
11
13
-2
17
13
4
5
4
16
16
0
17
13
4
3
6
18
15
3
15
13
4
2
7
11
21
-10
14
13
4
2
7
17
23
-6
14
13
2
3
8
14
24
-10
9
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
12
1
0
34
7
27
37
13
7
4
2
24
10
14
25
13
7
2
4
21
12
9
23
13
6
5
2
20
14
6
23
13
4
5
4
13
17
-4
17
13
4
5
4
12
14
-2
17
13
4
3
6
18
23
-5
15
13
2
5
6
14
21
-7
11
13
2
5
6
11
23
-12
11
13
3
2
8
10
28
-18
11
13
2
3
8
13
26
-13
9
13
2
2
9
11
25
-14
8
13
1
3
9
10
22
-12
6
13
0
4
9
5
26
-21
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире