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Олимпик
Новости
Олимпик - новости команды
Донецк
Стадион:
Олимпик
Сайт:
http://olimpik.com.ua
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Расписание
Таблица
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Фото
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
Фото
«Звезды такого масштаба в УПЛ еще не было!» Яя Туре стал тренером «Олимпика»
2021.02.10 20:04
2
Яя Туре станет тренером «Олимпика»
2021.01.15 21:52
2
«Чемпионат»: клубы из Москвы интересуются нападающим «Олимпика» Дийе
2019.07.02 12:47
2
Украинец Гай: «Не могу сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал»
2018.10.30 21:08
9
УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление
2018.09.16 22:24
1
УПЛ. «Шахтер» в дерби разгромил «Олимпик», в игре забито семь голов
2018.08.24 20:58
5
УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»
2018.08.19 21:24
3
УПЛ. «Олимпик» в большинстве ушел от поражения в игре со «Львовом»
2018.08.10 20:58
УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
2018.08.05 21:34
УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты
2018.07.29 21:36
1
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
УПЛ. «Сталь» обыграла «Черноморец», «Звезда» – «Олимпик»
2018.03.17 19:59
УПЛ. «Черноморец» и «Звезда» сыграли в ничью, в матче шесть забитых голов и одно удаление
2017.12.09 20:09
Президент донецкого «Олимпика» обвинил игроков в «сдаче» матча
2017.12.03 07:39
5
УПЛ. «Шахтер» обыграл «Олимпик» и укрепился на первой строчке
2017.11.25 19:54
УПЛ. Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Карпатами» и другие результаты
2017.10.29 22:27
УПЛ. «Звезда» уступила «Олимпику» из-за автогола на последней минуте и другие результаты
2017.10.21 21:34
УПЛ. «Черноморец» обыграл киевское «Динамо» и другие результаты
2017.10.15 21:35
УПЛ. «Олимпик» и «Мариуполь» забили пять голов, «Александрия» сыграла вничью со «Звездой»
2017.09.30 18:58
УПЛ. «Олимпик» сыграл вничью на «Оболонь Арене», «Заря» упустила победу над «Ворсклой»
2017.09.24 21:24
УПЛ. «Динамо» обыграло «Олимпик», «Черноморец» сыграл вничью с «Шахтером» и другие результаты
2017.09.17 21:25
2
УПЛ. «Шахтер» одержал волевую победу над «Зарей», «Ворскла» и «Олимпик» сыграли вничью
2017.09.09 21:34
1
УПЛ. «Звезда» обыграла «Сталь», «Олимпик» и «Карпаты» не смогли забить друг другу
2017.08.26 21:38
УПЛ. «Шахтер» победил в донецком дерби, «Черноморец» проиграл «Вересу»
2017.08.19 21:35
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2
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