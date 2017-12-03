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    • Президент донецкого «Олимпика» обвинил игроков в «сдаче» матча

    Президент донецкого «Олимпика» обвинил игроков в «сдаче» матча

    Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин по время матча 18 тура молодежного чемпионата Украины против львовских «Карпат» при счете 4:0 в пользу соперника увел свою команду с поля. Причина – подозрение в договорном характере игры.

    «Наш аналитик, которого мы наняли еще два года назад для отслеживания движения ставок, позвонил мне при счете 0:2 в пользу «Карпат». Он сказал, что на текущий момент делается много ставок на то, что во втором тайме хозяева забьют еще минимум два гола, а может и больше.

    При этом коэффициент на данное событие стал сильно падать. Я сразу набрал тренеров молодежной команды, узнал их мнение об игре, о том, что же происходит на футбольном поле. Они ничего не понимали, по их словам, некоторые футболисты играли не на привычном для себя уровне. Опасения на тот счет, что кто-то из игроков не честно ведет борьбу, подтвердились.

    Через 10 минут я еще раз перезвонил тренерам, они сказали, что ничего не меняется, картина все та же. И при счете 0:4, проанализировав всю имеющуюся информацию, я решил увести команду с поля, чтобы люди, которые, возможно, использовали наших футболистов в корыстных целях, не могли добиться результата. Это было моим личным решением. Об этом я сразу же уведомил Премьер-лигу и Федерацию футбола Украины», – сказал Гельзин, чьи слова приводит клубный официальный сайт.

    «Олимпик» проведет расследование по матчу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2017 07:39
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    Комментарии (6)
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    ДАША Д
    1512276253
    Игроки нашли способ подзаработать
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    Italian_93
    1512276388
    Это же Хохляндия, денег нет в стране и все крутятся как могут - Нету денег х.й соси, так сложилось на Руси
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    Neverov1
    1512287097
    ну эти хоть сознаются...а у нас вообще всё всегда честно...
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    Serjoga
    1512293513
    Вчера молодежки Анжи-Хабаровск 5:0; Краснодар-Ахмат 8:1! Доиграли матчи до конца! Не следил за котировками, но счет по более чем на Украине!
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    ologreds
    1694991813
    numo527959
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