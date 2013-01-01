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Олимпик - результаты матчей
Донецк
Стадион:
Олимпик
Сайт:
http://olimpik.com.ua
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Украина. Премьер-лига. 2020/2021
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Украина. Премьер-лига. 2018/2019
Украина. Плей-офф. 2017/2018
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Украина. Премьер-Лига. 2014/2015
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Украина. Первая лига. 2011/2012
Кубок Украины. 1-й раунд 2008/2009
09.05 | 17:00
Львов
1 : 1
Олимпик
06.05 | 19:00
Рух
3 : 0
Олимпик
02.05 | 19:30
Олимпик
0 : 3
Ингулец
28.04 | 17:00
Олимпик
2 : 1
Заря
25.04 | 14:00
Заря
2 : 1
Олимпик
18.04 | 17:00
Мариуполь
1 : 1
Олимпик
11.04 | 19:30
Олимпик
1 : 2
Колос
03.04 | 19:30
Десна
2 : 0
Олимпик
20.03 | 20:30
Ворскла
3 : 0
Олимпик
14.03 | 20:30
Александрия
2 : 0
Олимпик
06.03 | 18:00
Олимпик
0 : 1
Шахтер
28.02 | 15:00
Минай
2 : 1
Олимпик
22.02 | 20:00
Олимпик
0 : 2
Днепр-1
13.02 | 18:00
Динамо К
3 : 1
Олимпик
11.12 | 20:00
Олимпик
1 : 1
Львов
06.12 | 15:00
Олимпик
3 : 1
Рух
29.11 | 20:30
Ингулец
2 : 1
Олимпик
07.11 | 15:00
Олимпик
3 : 3
Мариуполь
31.10 | 15:00
Колос
1 : 2
Олимпик
24.10 | 17:00
Олимпик
0 : 2
Десна
18.10 | 14:00
Олимпик
0 : 1
Ворскла
04.10 | 14:00
Олимпик
3 : 2
Александрия
27.09 | 17:00
Шахтер
2 : 0
Олимпик
20.09 | 14:00
Олимпик
3 : 0
Минай
12.09 | 14:00
Днепр-1
1 : 3
Олимпик
21.08 | 17:00
Олимпик
1 : 4
Динамо К
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