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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Олимпик
Минай - Олимпик: обзор матча 28 февраля 2021
Минай
28.02.2021, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Олимпик
13'
А. Нуриев (П)
45+2'
А. Нуриев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минай - Олимпик
Замена
U. Oduenyi
️️️️
A. Shynder
90'
+3
Замена
М. Матич
️️️️
Р. Ахмадзада
90'
+2
90'
Замена
И. Снурницын
️️️️
Е. Цымбалюк
Вторая желтая
А. Нуриев
85'
Желтая карточка
A. Popovych
77'
76'
Желтая карточка
O. Lebedenko
Замена
O. Snizhko
️️️️
А. Хахлев
75'
73'
Желтая карточка
M. Do Couto
Замена
Р. Ахмадзада
️️️️
A. Milevsky
68'
Желтая карточка
D. Kozhanov
66'
Замена
V. Pynyashko
️️️️
D. Kozhanov
66'
57'
Желтая карточка
И. Каргбо
Желтая карточка
O. Kovtun
57'
50'
Желтая карточка
I. Drame
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Нуриев
45'
+2
Желтая карточка
А. Нуриев
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Нуриев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
2
Данил Карась
ЦЗ
0
O. Kovtun
ЦЗ
8
Репо Малепе
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
0
A. Popovych
ЦФ
0
A. Shynder
ЦФ
0
S. Mayembe
ЦФ
0
D. Kozhanov
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
Олимпик
13
Иван Зотько
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
34
Таддеус Нкенг
ЦФ
12
Бетим Халими
ЦФ
Минай
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
4
Мислав Матич
ЦЗ
0
O. Snizhko
ЦП
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
18
Mykhailo Kopolovets
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
0
V. Pynyashko
ЦФ
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
Олимпик
22
Богдан Векляк
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Taras Zaviysky
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
30
Таллес
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
35
Andriy Chekotun
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
2-2-1-1-5
2
Карась
0
8
Малепе
19
Ткачук
99
Хахлев
7
Нуриев
0
0
0
0
0
2-4-5
13
Зотько
18
42
Пасич
44
Цымбалюк
14
8
Бабенко
77
Каргбо
12
Халими
34
Нкенг
8
5
0
11
Ахмадзада
11
Ахмадзада
0
Ахмадзада
4
Матич
4
Матич
Ахмадзада
0
0
0
0
0
0
0
0
99
Хахлев
0
0
99
Хахлев
44
Цымбалюк
75
Снурницын
75
Снурницын
44
Цымбалюк
Остались в запасе
Минай
Олимпик
18
Mykhailo Kopolovets
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
35
Andriy Chekotun
ЦФ
30
Таллес
АП
22
Богдан Векляк
ЦЗ
9
Taras Zaviysky
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Остались в запасе
18
Mykhailo Kopolovets
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
Остались в запасе
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
35
Andriy Chekotun
ЦФ
30
Таллес
АП
22
Богдан Векляк
ЦЗ
9
Taras Zaviysky
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Статистика матча Минай - Олимпик
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Стадион:
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2
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17
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