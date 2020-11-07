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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Мариуполь
Олимпик - Мариуполь: обзор матча 07 ноября 2020
Олимпик
07.11.2020, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
3 : 3
Завершен
Мариуполь
36'
Бенито
79'
С. Политыло
90+4'
И. Каргбо
44'
Д. Сикан (П)
45+2'
Д. Мишнев (П)
73'
В. Танковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Мариуполь
ГОЛ! 3:3!
И. Каргбо
90'
+4
90'
+1
Замена
Д. Сагуткин
️️️️
И. Кирюханцев
88'
Замена
С. Библик
️️️️
А. Бондаренко
Замена
Д. Романовский
️️️️
T. Zaviysky
84'
ГОЛ! 2:3!
С. Политыло
79'
Замена
Е. Цымбалюк
️️️️
P. Ksyonz
78'
Желтая карточка
Р. Бабенко
75'
73'
ГОЛ! 1:3!
В. Танковский
Замена
И. Каргбо
️️️️
Ш. Захеди
70'
Замена
Т. Чогадзе
️️️️
M. Do Couto
70'
65'
Желтая карточка
Д. Мишнев
Желтая карточка
I. Drame
62'
Желтая карточка
T. Zaviysky
58'
57'
Замена
О. Очеретко
️️️️
С. Горбунов
46'
Замена
А. Кулаков
️️️️
Д. Сикан
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Мишнев
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Сикан
ГОЛ! 1:0!
Бенито
36'
Желтая карточка
Бенито
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
13
Артем Кичак
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
11
Pavlo Ksyonz
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
20
Сергей Горбунов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Олимпик
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
13
Даниэль Романовский
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
12
Бетим Халими
ЦФ
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
27
Олег Очеретко
АП
10
Родион Плакса
АП
77
Станислав Библик
ЦФ
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
1-5-2-2
13
Кичак
75
Снурницын
9
14
42
Пасич
89
Политыло
11
22
Бенито
8
Бабенко
7
Захеди
5
4-1-3-1-1
1
21
44
Чоботенко
70
Кирюханцев
95
Стасюк
6
Чех
6
Танковский
20
Горбунов
15
Мишнев
19
Бондаренко
14
Сикан
7
Захеди
77
Каргбо
77
Каргбо
7
Захеди
9
13
Романовский
13
Романовский
9
11
44
Цымбалюк
44
Цымбалюк
11
14
9
Чогадзе
9
Чогадзе
14
20
Горбунов
27
Очеретко
27
Очеретко
20
Горбунов
19
Бондаренко
77
Библик
77
Библик
19
Бондаренко
70
Кирюханцев
3
Сагуткин
3
Сагуткин
70
Кирюханцев
14
Сикан
10
Кулаков
10
Кулаков
14
Сикан
Остались в запасе
Олимпик
Мариуполь
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
12
Бетим Халими
ЦФ
10
Родион Плакса
АП
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
12
Бетим Халими
ЦФ
Остались в запасе
10
Родион Плакса
АП
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Олимпик - Мариуполь
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Олимпик
Новости команд
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Олимпик
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2025.02.13 08:05
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Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
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2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
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