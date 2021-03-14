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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Олимпик
Александрия - Олимпик: обзор матча 14 марта 2021
Александрия
14.03.2021, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Олимпик
28'
В. Бондаренко
90+1'
Т. Стецков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Олимпик
ГОЛ! 2:0!
Т. Стецков
90'
+1
Замена
Д. Шастал
️️️️
М. Третьяков
89'
Замена
Т. Стецков
️️️️
В. Лучкевич
80'
Желтая карточка
Е. Банада
74'
Замена
A. Novikov
️️️️
Д. Устименко
67'
65'
Замена
И. Каргбо
️️️️
Ф. Альваренга
57'
Желтая карточка
Д. Романовский
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
P. Pashaev
46'
45'
Желтая карточка
I. Drame
Желтая карточка
А. Ситало
38'
ГОЛ! 1:0!
В. Бондаренко
Пас отдал
Р. Вантух
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
17
Роман Вантух
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Олимпик
18
O. Lebedenko
ЦЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
9
Taras Zaviysky
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
30
Таллес
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
34
Таддеус Нкенг
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
12
Бетим Халими
ЦФ
Александрия
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
19
Andriy Globa
ЦФ
70
Andrey Novikov
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Олимпик
22
Богдан Векляк
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
35
Andriy Chekotun
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
3-5-2
79
Панькив
21
4
Дубра
4
Бондаренко
75
Третьяков
44
Банада
7
Лучкевич
27
17
Вантух
17
Ситало
9
Устименко
2-4-2-3
18
13
Зотько
42
Пасич
89
Политыло
13
Романовский
9
18
Альваренга
30
Таллес
12
Халими
5
34
Нкенг
9
Устименко
70
70
9
Устименко
21
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
21
7
Лучкевич
55
Стецков
55
Стецков
7
Лучкевич
75
Третьяков
7
Шастал
7
Шастал
75
Третьяков
18
Альваренга
77
Каргбо
77
Каргбо
18
Альваренга
Остались в запасе
Александрия
Олимпик
19
Andriy Globa
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦП
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
35
Andriy Chekotun
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Остались в запасе
19
Andriy Globa
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦП
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Остались в запасе
35
Andriy Chekotun
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Александрия - Олимпик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
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