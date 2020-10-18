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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Ворскла
Олимпик - Ворскла: обзор матча 18 октября 2020
Олимпик
18.10.2020, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Ворскла
70'
В. Кулач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Ворскла
90'
+4
Желтая карточка
Д. Ризнык
90'
+3
Вторая желтая
N. Yakubu
Замена
Т. Чогадзе
️️️️
M. Do Couto
85'
Замена
Д. Романовский
️️️️
С. Политыло
84'
Замена
А. Кравчук
️️️️
T. Zaviysky
75'
70'
ГОЛ! 0:1!
В. Кулач
Пас отдал
D. Shcherbak
64'
Замена
D. Shcherbak
️️️️
D. Vasin
Замена
Бенито
️️️️
Ф. Альваренга
58'
Замена
Ш. Захеди
️️️️
И. Каргбо
58'
Желтая карточка
Ф. Альваренга
47'
46'
Желтая карточка
N. Yakubu
46'
Замена
Д. Кравчук
️️️️
D. Semiyet
Желтая карточка
M. Do Couto
45'
38'
Желтая карточка
D. Semiyet
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
13
Артем Кичак
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Ворскла
0
V. Sapay
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
52
Daniil Semiyet
ЦФ
31
Дмитрий Ризнык
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
0
D. Vasin
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Олимпик
22
Бенито
ЛВ
13
Даниэль Романовский
ЦП
11
Pavlo Ksyonz
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
12
Бетим Халими
ЦФ
Ворскла
37
Валерий Дубко
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
13
Oleg Vlasov
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
2-5-2-1
13
Кичак
75
Снурницын
18
42
Пасич
89
Политыло
9
44
Цымбалюк
14
8
Бабенко
18
Альваренга
77
Каргбо
3-3-5
0
44
Пердута
25
17
Чеснаков
5
Ндиайе
6
Пуцлин
52
7
Степанюк
0
10
Кулач
31
Ризнык
18
Альваренга
22
Бенито
22
Бенито
18
Альваренга
89
Политыло
13
Романовский
13
Романовский
89
Политыло
9
21
Кравчук
21
Кравчук
9
77
Каргбо
7
Захеди
7
Захеди
77
Каргбо
14
9
Чогадзе
9
Чогадзе
14
0
99
99
0
52
21
Кравчук
21
Кравчук
52
Остались в запасе
Олимпик
Ворскла
5
Issiar Drame
ЦФ
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
11
Pavlo Ksyonz
ЦП
12
Бетим Халими
ЦФ
38
Артем Челядин
ОП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
13
Oleg Vlasov
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
5
Issiar Drame
ЦФ
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
11
Pavlo Ksyonz
ЦП
12
Бетим Халими
ЦФ
Остались в запасе
38
Артем Челядин
ОП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
13
Oleg Vlasov
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Олимпик - Ворскла
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Олимпик
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