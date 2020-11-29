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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Олимпик
Ингулец - Олимпик: обзор матча 29 ноября 2020
Ингулец
29.11.2020, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Олимпик
17'
N. Sitchinava
54'
M. Bartulovic
90+6'
Ш. Захеди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингулец - Олимпик
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ш. Захеди
Желтая карточка
Д. Балан
90'
+5
85'
Замена
R. Ablitarov
️️️️
M. Do Couto
Желтая карточка
D. Yanakov
76'
74'
Замена
К. Кириленко
️️️️
А. Кравчук
Замена
Y. Oscar Mkomola
️️️️
I. Kovalenko
73'
Желтая карточка
V. Lupashko
70'
62'
Замена
И. Каргбо
️️️️
Д. Романовский
61'
Желтая карточка
И. Снурницын
Замена
D. Yanakov
️️️️
А. Козак
58'
ГОЛ! 2:0!
M. Bartulovic
54'
46'
Желтая карточка
Д. Романовский
Замена
V. Lupashko
️️️️
A. Semenko
46'
32'
Желтая карточка
I. Drame
ГОЛ! 1:0!
N. Sitchinava
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
28
Виталий Павлов
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
5
Евгений Запорожец
ЦП
0
A. Semenko
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Олимпик
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
11
Pavlo Ksyonz
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
12
Бетим Халими
ЦФ
Ингулец
99
Николай Квасный
ЛЗ
76
Михаил Шишка
ОП
1
Bogdan Shust
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
80
Vladislav Lupashko
ЦФ
18
Yohana Oscar Mkomola
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Олимпик
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
35
Andriy Chekotun
ЦФ
2-1-1-1-5
28
Павлов
39
Балан
23
Кучеренко
5
Запорожец
10
Козак
0
1
0
0
89
2-5-1-3
75
Снурницын
18
13
Романовский
11
21
Кравчук
14
89
Политыло
44
Цымбалюк
12
Халими
7
Захеди
5
0
80
80
0
0
18
18
0
10
Козак
77
77
10
Козак
21
Кравчук
88
Кириленко
88
Кириленко
21
Кравчук
13
Романовский
77
Каргбо
77
Каргбо
13
Романовский
14
5
5
14
Остались в запасе
Ингулец
Олимпик
1
Bogdan Shust
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
99
Николай Квасный
ЛЗ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
76
Михаил Шишка
ОП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
35
Andriy Chekotun
ЦФ
Остались в запасе
1
Bogdan Shust
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
99
Николай Квасный
ЛЗ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
76
Михаил Шишка
ОП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Остались в запасе
35
Andriy Chekotun
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Ингулец - Олимпик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
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