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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Десна
Олимпик - Десна: обзор матча 24 октября 2020
Олимпик
24.10.2020, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Десна
24'
И. Шевцов
37'
А. Тотовицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Десна
82'
Замена
В. Ермаков
️️️️
Л. Арвеладзе
82'
Замена
M. Dehtiarov
️️️️
А. Тотовицкий
79'
Желтая карточка
А. Тотовицкий
Замена
Т. Чогадзе
️️️️
M. Do Couto
77'
Замена
И. Каргбо
️️️️
С. Политыло
77'
69'
Замена
Е. Картушов
️️️️
М. Мудрик
69'
Замена
A. Dombrovskiy
️️️️
И. Шевцов
Замена
Д. Романовский
️️️️
T. Zaviysky
62'
Замена
P. Ksyonz
️️️️
Е. Пасич
62'
Желтая карточка
Ш. Захеди
61'
48'
Желтая карточка
А. Гитченко
37'
ГОЛ! 0:2!
А. Тотовицкий
Пас отдал
И. Шевцов
30'
Желтая карточка
М. Имереков
Желтая карточка
Бенито
26'
24'
ГОЛ! 0:1!
И. Шевцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
13
Артем Кичак
ВР
4
Dmytro Grishko
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
Десна
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
9
Леван Арвеладзе
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
90
Илья Шевцов
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
Олимпик
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
11
Pavlo Ksyonz
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
12
Бетим Халими
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Десна
72
Igor Litovka
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
0
M. Dehtiarov
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
2-5-1-2
13
Кичак
4
18
14
42
Пасич
9
89
Политыло
8
Бабенко
22
Бенито
7
Захеди
5
4-3-2-2
22
Конопля
32
Имереков
22
4
Гитченко
37
45
Калитвинцев
9
Арвеладзе
5
Тотовицкий
27
Мудрик
44
90
Шевцов
89
Политыло
77
Каргбо
77
Каргбо
89
Политыло
42
Пасич
11
11
42
Пасич
9
13
Романовский
13
Романовский
9
14
9
Чогадзе
9
Чогадзе
14
9
Арвеладзе
3
Ермаков
3
Ермаков
9
Арвеладзе
90
Шевцов
8
8
90
Шевцов
27
Мудрик
11
Картушов
11
Картушов
27
Мудрик
5
Тотовицкий
0
0
5
Тотовицкий
Остались в запасе
Олимпик
Десна
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
12
Бетим Халими
ЦФ
72
Igor Litovka
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
14
Артур Западня
ЦП
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
Остались в запасе
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
12
Бетим Халими
ЦФ
Остались в запасе
72
Igor Litovka
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
14
Артур Западня
ЦП
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
Статистика матча Олимпик - Десна
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
Олимпик
Новости команд
Все
Олимпик
Десна
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
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2018.07.29 21:36
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