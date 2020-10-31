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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Олимпик
Колос - Олимпик: обзор матча 31 октября 2020
Колос
31.10.2020, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Олимпик
86'
Е. Селезнев (П)
17'
Бенито
62'
Ш. Захеди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Олимпик
90'
Замена
T. Zaviysky
️️️️
Бенито
87'
Замена
Т. Чогадзе
️️️️
P. Ksyonz
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Е. Селезнев
86'
73'
Желтая карточка
С. Политыло
72'
Замена
И. Каргбо
️️️️
Ш. Захеди
71'
Замена
Ф. Альваренга
️️️️
M. Do Couto
Замена
А. Богданов
️️️️
Е. Смирный
69'
Замена
В. Лысенко
️️️️
Е. Морозко
69'
Желтая карточка
О. Ильин
65'
64'
Желтая карточка
I. Drame
Желтая карточка
V. Gavrish
62'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ш. Захеди
Замена
П. Ореховский
️️️️
Д. Костышин
60'
Замена
О. Ильин
️️️️
М. Данфа
57'
Желтая карточка
М. Данфа
25'
20'
Желтая карточка
Р. Бабенко
17'
ГОЛ! 0:1!
Бенито
Пас отдал
M. Do Couto
15'
Желтая карточка
Бенито
Желтая карточка
Е. Задоя
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
12
Владислав Кучерук
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
13
Vitaly Gavrish
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
29
Владислав Емец
ЦП
80
Мамаду Данфа
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Олимпик
13
Артем Кичак
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
11
Pavlo Ksyonz
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
Колос
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
Олимпик
4
Dmytro Grishko
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
9
Taras Zaviysky
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
12
Бетим Халими
ЦФ
2-5-1-2
12
Кучерук
5
Черноморец
4
Кравченко
17
Морозко
8
Смирный
29
Емец
80
Данфа
91
Задоя
13
8
Костышин
11
Исаенко
1-5-2-2
13
Кичак
75
Снурницын
89
Политыло
11
14
44
Цымбалюк
42
Пасич
8
Бабенко
22
Бенито
7
Захеди
5
8
Костышин
10
Ореховский
10
Ореховский
8
Костышин
8
Смирный
90
Богданов
90
Богданов
8
Смирный
80
Данфа
97
Ильин
97
Ильин
80
Данфа
17
Морозко
7
Лысенко
7
Лысенко
17
Морозко
7
Захеди
77
Каргбо
77
Каргбо
7
Захеди
14
18
Альваренга
18
Альваренга
14
22
Бенито
9
9
22
Бенито
11
9
Чогадзе
9
Чогадзе
11
Остались в запасе
Колос
Олимпик
9
Алексей Зозуля
ПЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
21
Евгений Новак
ЦЗ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
4
Dmytro Grishko
ЦЗ
13
Даниэль Романовский
ЦП
12
Бетим Халими
ЦФ
Остались в запасе
9
Алексей Зозуля
ПЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
21
Евгений Новак
ЦЗ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
Остались в запасе
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
4
Dmytro Grishko
ЦЗ
13
Даниэль Романовский
ЦП
12
Бетим Халими
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Колос - Олимпик
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
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