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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Рух
Олимпик - Рух: обзор матча 06 декабря 2020
Олимпик
06.12.2020, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Рух
8'
Ш. Захеди
24'
Бенито
62'
Ш. Захеди
69'
D. Kondrakov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Рух
83'
Замена
S. Kozlovskiy
️️️️
Ю. Климчук
Замена
Д. Романовский
️️️️
Р. Бабенко
83'
72'
Желтая карточка
Ю. Климчук
Замена
И. Каргбо
️️️️
Ш. Захеди
70'
Замена
M. Do Couto
️️️️
Ф. Альваренга
70'
70'
Замена
E. Gliha
️️️️
D. Kondrakov
69'
ГОЛ! 3:1!
D. Kondrakov
Желтая карточка
Бенито
65'
ГОЛ! 3:0!
Ш. Захеди
62'
51'
Желтая карточка
Ю. Копина
ГОЛ! 2:0!
Бенито
24'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Захеди
Пас отдал
O. Lebedenko
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
18
O. Lebedenko
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
11
Pavlo Ksyonz
ЦП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
5
Issiar Drame
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
12
Бетим Халими
ЦФ
Рух
13
Александр Бандура
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
5
Валерий Федорчук
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
33
Марьян Мысык
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
15
D. Kondrakov
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Олимпик
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
21
Андрей Кравчук
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
35
Andriy Chekotun
ЦФ
Рух
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
25
Иван Брикнер
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
0
V. Zastavnyi
ЦФ
9
Svyatoslav Kozlovskiy
ЦФ
2-4-2-3
18
75
Снурницын
8
Бабенко
89
Политыло
11
44
Цымбалюк
22
Бенито
18
Альваренга
12
Халими
7
Захеди
5
3-1-1-3-2
13
Бандура
2
Гагун
67
29
Белый
23
Копина
5
Федорчук
10
Бойчук
33
Мысык
70
Климчук
15
10
Русин
7
Захеди
77
Каргбо
77
Каргбо
7
Захеди
8
Бабенко
13
Романовский
13
Романовский
8
Бабенко
18
Альваренга
14
14
18
Альваренга
15
0
0
15
70
Климчук
9
9
70
Климчук
Остались в запасе
Олимпик
Рух
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
35
Andriy Chekotun
ЦФ
21
Андрей Кравчук
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
0
V. Zastavnyi
ЦФ
25
Иван Брикнер
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
10
Остап Притула
ЦП
Главный тренер
Иван Федик
Остались в запасе
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
35
Andriy Chekotun
ЦФ
21
Андрей Кравчук
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
Остались в запасе
80
Roman Mysak
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
0
V. Zastavnyi
ЦФ
25
Иван Брикнер
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
10
Остап Притула
ЦП
Главный тренер
Иван Федик
Статистика матча Олимпик - Рух
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Олимпик
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