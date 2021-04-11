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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Колос
Олимпик - Колос: обзор матча 11 апреля 2021
Олимпик
11.04.2021, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Колос
68'
Д. Костышин (П)
87'
В. Милько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Колос
90'
+2
Замена
A. Ngamba
️️️️
В. Чурко
87'
ГОЛ! 0:2!
В. Милько
80'
Замена
S. Sorokin
️️️️
Д. Костышин
79'
Желтая карточка
Д. Антюх
68'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Костышин
67'
Замена
Д. Антюх
️️️️
О. Ильин
67'
Замена
П. Ореховский
️️️️
А. Богданов
Желтая карточка
Р. Бабенко
60'
46'
Замена
D. Khlyobas
️️️️
В. Лысенко
42'
Желтая карточка
Н. Золотов
Желтая карточка
Бенито
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
13
Артем Кичак
ВР
13
Иван Зотько
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
55
Джео Данни Экра
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
5
Issiar Drame
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
14
Вадим Милько
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Олимпик
12
Бетим Халими
ВР
22
Богдан Векляк
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Даниэль Романовский
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
30
Таллес
АП
34
Таддеус Нкенг
ЦФ
Колос
21
Евгений Новак
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
2-1-2-2-2
13
Кичак
13
Зотько
18
55
Экра
8
Бабенко
89
Политыло
22
Бенито
18
Альваренга
9
Чогадзе
5
3-4-3
23
Волынец
4
Кравченко
90
Петров
35
Золотов
90
Богданов
97
Ильин
13
14
Милько
11
Чурко
8
Костышин
7
Лысенко
Каргбо
14
14
Каргбо
90
Богданов
10
Ореховский
10
Ореховский
90
Богданов
11
Чурко
38
38
11
Чурко
97
Ильин
9
Антюх
9
Антюх
97
Ильин
7
Лысенко
13
13
7
Лысенко
8
Костышин
19
19
8
Костышин
Остались в запасе
Олимпик
Колос
22
Богдан Векляк
ЦЗ
34
Таддеус Нкенг
ЦФ
30
Таллес
АП
12
Бетим Халими
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Даниэль Романовский
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
25
Матия Ром
ПЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
22
Богдан Векляк
ЦЗ
34
Таддеус Нкенг
ЦФ
30
Таллес
АП
12
Бетим Халими
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Даниэль Романовский
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
Остались в запасе
25
Матия Ром
ПЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Олимпик - Колос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
Олимпик
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