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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Львов
Олимпик - Львов: обзор матча 11 декабря 2020
Олимпик
11.12.2020, пятница, 20:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Львов
76'
Д. Романовский
56'
Ю. Кравчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Львов
Замена
R. Ablitarov
️️️️
Д. Романовский
90'
87'
Замена
I. Koshman
️️️️
А. Романчук
79'
Желтая карточка
Е. Клименчук
ГОЛ! 1:1!
Д. Романовский
76'
75'
Замена
М. Айнсалу
️️️️
Ф. Сирьяк
72'
Замена
Е. Клименчук
️️️️
А. Ременяк
Замена
M. Do Couto
️️️️
Ф. Альваренга
58'
56'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Кравчук
Пас отдал
Ф. Сирьяк
35'
Желтая карточка
Р. Сабино
Желтая карточка
Ф. Альваренга
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
18
O. Lebedenko
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
12
Бетим Халими
ЦФ
Львов
12
Орест Костик
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
8
Фран Сирьяк
ЦП
5
Рафаэл Сабино
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
30
Ernest Antwi
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
Олимпик
4
Dmytro Grishko
ЦЗ
14
M. Do Couto
ЦП
35
Andriy Chekotun
ЦФ
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
16
Bogdan Novikov
ЦФ
28
Dmytro Kasabutskyi
ЦФ
17
Andriy Gretsaychuk
ЦФ
Львов
94
Герман Пеньков
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
22
Егор Клименчук
ЦП
0
Serhii Topchii
ЦФ
0
Dmitro Penteleychuk
ЦФ
0
A. Vychizhanin
ЦФ
0
Filipe
ЦФ
0
I. Koshman
ЦФ
2-4-2-3
18
75
Снурницын
89
Политыло
42
Пасич
21
Кравчук
13
Романовский
22
Бенито
18
Альваренга
12
Халими
5
77
Каргбо
4-2-1-3
12
Костик
3
Романчук
3
Махмутович
5
Кравчук
45
Якимец
8
Сирьяк
5
Сабино
9
Ременяк
15
Ныч
9
Казлаускас
30
13
Романовский
5
5
13
Романовский
18
Альваренга
14
14
18
Альваренга
3
Романчук
0
0
3
Романчук
8
Сирьяк
11
Айнсалу
11
Айнсалу
8
Сирьяк
9
Ременяк
22
Клименчук
22
Клименчук
9
Ременяк
Остались в запасе
Олимпик
Львов
35
Andriy Chekotun
ЦФ
16
Bogdan Novikov
ЦФ
28
Dmytro Kasabutskyi
ЦФ
17
Andriy Gretsaychuk
ЦФ
4
Dmytro Grishko
ЦЗ
0
Serhii Topchii
ЦФ
0
Dmitro Penteleychuk
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
0
A. Vychizhanin
ЦФ
0
Filipe
ЦФ
94
Герман Пеньков
ВР
Остались в запасе
35
Andriy Chekotun
ЦФ
16
Bogdan Novikov
ЦФ
28
Dmytro Kasabutskyi
ЦФ
17
Andriy Gretsaychuk
ЦФ
4
Dmytro Grishko
ЦЗ
Остались в запасе
0
Serhii Topchii
ЦФ
0
Dmitro Penteleychuk
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
0
A. Vychizhanin
ЦФ
0
Filipe
ЦФ
94
Герман Пеньков
ВР
Статистика матча Олимпик - Львов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
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