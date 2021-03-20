Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Олимпик
Ворскла - Олимпик: обзор матча 20 марта 2021
Ворскла
20.03.2021, суббота, 20:30
Украина. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Олимпик
13'
Р. Степанюк
25'
И. Снурницын (АГ)
55'
Р. Степанюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Олимпик
Желтая карточка
В. Кулач
78'
Замена
А. Челядин
️️️️
Р. Степанюк
75'
Замена
А. Скляр
️️️️
L.
68'
63'
Замена
Бенито
️️️️
Ф. Альваренга
ГОЛ! 3:0!
Р. Степанюк
Пас отдал
И. Кане
55'
44'
Желтая карточка
И. Зотько
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
И. Снурницын
25'
ГОЛ! 1:0!
Р. Степанюк
Пас отдал
L.
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
25
N. Yakubu
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
8
Luizao
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
7
Руслан Степанюк
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Олимпик
12
Бетим Халими
ВР
22
Богдан Векляк
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
30
Таллес
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
34
Таддеус Нкенг
ЦФ
Ворскла
0
V. Sapay
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
0
P. Rebenok
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
52
Daniil Semiyet
ЦФ
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Олимпик
22
Бенито
ЛВ
13
Даниэль Романовский
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
35
Andriy Chekotun
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
15
Daniel Davydenko
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
4-4-2
31
Ризнык
25
44
Пердута
14
Кане
13
Яворский
17
Чеснаков
6
Пуцлин
18
Тилль
8
10
Кулач
7
Степанюк
4-3-2-1
12
Халими
18
75
Снурницын
13
Зотько
22
Векляк
8
Бабенко
89
Политыло
42
Пасич
18
Альваренга
30
Таллес
34
Нкенг
7
Степанюк
38
Челядин
38
Челядин
7
Степанюк
8
6
Скляр
6
Скляр
8
18
Альваренга
22
Бенито
22
Бенито
18
Альваренга
Остались в запасе
Ворскла
Олимпик
52
Daniil Semiyet
ЦФ
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
0
V. Sapay
ЦЗ
0
P. Rebenok
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
35
Andriy Chekotun
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
15
Daniel Davydenko
ЦФ
13
Даниэль Романовский
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Остались в запасе
52
Daniil Semiyet
ЦФ
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
0
V. Sapay
ЦЗ
0
P. Rebenok
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Остались в запасе
35
Andriy Chekotun
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
15
Daniel Davydenko
ЦФ
13
Даниэль Романовский
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Ворскла - Олимпик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
Новости команд
Все
Ворскла
Олимпик
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+