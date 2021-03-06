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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Шахтер
Олимпик - Шахтер: обзор матча 06 марта 2021
Олимпик
06.03.2021, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
24'
Додо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Шахтер
90'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Тете
85'
Желтая карточка
Дентиньо
Вторая желтая
Р. Бабенко
83'
80'
Замена
М. Соломон
️️️️
Тайсон
Замена
Д. Романовский
️️️️
T. Zaviysky
75'
72'
Замена
Г. Судаков
️️️️
А. Мораес
72'
Замена
Дентиньо
️️️️
М. Антонио
Желтая карточка
M. Do Couto
71'
Желтая карточка
Р. Бабенко
67'
64'
Желтая карточка
Исмаили
24'
ГОЛ! 0:1!
Додо
Пас отдал
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
30
Таллес
АП
34
Таддеус Нкенг
ЦФ
12
Бетим Халими
ЦФ
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Майкон
ЦП
11
Тете
ПВ
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Олимпик
22
Богдан Векляк
ЦЗ
13
Даниэль Романовский
ЦП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
35
Andriy Chekotun
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Георгий Судаков
АП
11
Фернандо
ЦФ
31
Дентиньо
ЦФ
3-5-1-2
75
Снурницын
18
13
Зотько
42
Пасич
89
Политыло
9
14
8
Бабенко
30
Таллес
12
Халими
34
Нкенг
4-2-2-2
12
Трубин
2
Додо
44
Витао
22
Матвиенко
31
Исмаили
8
Антонио
8
Майкон
10
Марлос
11
Тете
18
Мораес
11
Тайсон
9
13
Романовский
13
Романовский
9
8
Антонио
31
Дентиньо
31
Дентиньо
8
Антонио
11
Тайсон
10
Соломон
10
Соломон
11
Тайсон
18
Мораес
8
Судаков
8
Судаков
18
Мораес
11
Тете
22
Коноплянка
22
Коноплянка
11
Тете
Остались в запасе
Олимпик
Шахтер
35
Andriy Chekotun
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦЗ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
11
Фернандо
ЦФ
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
35
Andriy Chekotun
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦЗ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Остались в запасе
11
Фернандо
ЦФ
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Олимпик - Шахтер
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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