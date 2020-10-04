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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Александрия
Олимпик - Александрия: обзор матча 04 октября 2020
Олимпик
04.10.2020, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
3 : 2
Завершен
Александрия
8'
Ш. Захеди
25'
В. Бабогло (АГ)
44'
И. Зотько (П)
61'
А. Ситало
90+2'
D. Grechyshkin (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Александрия
90'
+3
Желтая карточка
D. Grechyshkin
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:2!
D. Grechyshkin
Желтая карточка
И. Снурницын
73'
Замена
D. Grishko
️️️️
И. Зотько
68'
Замена
И. Каргбо
️️️️
M. Do Couto
67'
61'
ГОЛ! 3:1!
А. Ситало
Желтая карточка
M. Do Couto
60'
Замена
Т. Чогадзе
️️️️
Ш. Захеди
55'
Замена
P. Ksyonz
️️️️
Е. Пасич
55'
46'
Замена
Б. Мишенко
️️️️
Д. Устименко
Желтая карточка
С. Политыло
45'
+2
45'
+1
Красная карточка
Е. Банада
44'
Желтая карточка
В. Бабогло
ГОЛ с пенальти! 3:0!
И. Зотько
44'
34'
Замена
М. Задерака
️️️️
В. Лучкевич
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
В. Бабогло
25'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Захеди
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
13
Артем Кичак
ВР
13
Иван Зотько
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
7
Шахаб Захеди
ЦФ
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Олимпик
4
Dmytro Grishko
ЦЗ
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
11
Pavlo Ksyonz
ЦП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
12
Бетим Халими
ЦФ
Александрия
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
20
Максим Задерака
ЦП
15
Ivan Petrenko
ЦФ
71
Vadim Yanchak
ЦФ
88
Maksym Ivakhno
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
3-5-1-1
13
Кичак
13
Зотько
18
75
Снурницын
14
42
Пасич
89
Политыло
9
8
Бабенко
22
Бенито
7
Захеди
3-5-2
79
Панькив
4
Бабогло
55
Стецков
21
44
Банада
6
Довгий
27
7
Лучкевич
75
Третьяков
17
Ситало
9
Устименко
14
77
Каргбо
77
Каргбо
14
13
Зотько
4
4
13
Зотько
42
Пасич
11
11
42
Пасич
7
Захеди
9
Чогадзе
9
Чогадзе
7
Захеди
9
Устименко
7
Мишенко
7
Мишенко
9
Устименко
7
Лучкевич
20
Задерака
20
Задерака
7
Лучкевич
Остались в запасе
Олимпик
Александрия
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
12
Бетим Халими
ЦФ
15
Ivan Petrenko
ЦФ
71
Vadim Yanchak
ЦФ
88
Maksym Ivakhno
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
12
Бетим Халими
ЦФ
Остались в запасе
15
Ivan Petrenko
ЦФ
71
Vadim Yanchak
ЦФ
88
Maksym Ivakhno
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Олимпик - Александрия
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Олимпик
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