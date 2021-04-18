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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Олимпик
Мариуполь - Олимпик: обзор матча 18 апреля 2021
Мариуполь
18.04.2021, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Олимпик
5'
А. Кулаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Олимпик
Замена
А. Кащук
️️️️
В. Танковский
88'
Замена
С. Горбунов
️️️️
А. Бондаренко
68'
Желтая карточка
А. Кулаков
63'
56'
Желтая карточка
Р. Бабенко
47'
Желтая карточка
I. Drame
Замена
М. Чех
️️️️
О. Очеретко
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Кулаков
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
27
Олег Очеретко
АП
0
I. Koshkosh Arkadiiovych
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Олимпик
13
Артем Кичак
ВР
13
Иван Зотько
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
30
Таллес
АП
34
Таддеус Нкенг
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
20
Сергей Горбунов
ЦП
0
K. Melichenko
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
Олимпик
12
Бетим Халими
ВР
22
Богдан Векляк
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Taras Zaviysky
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
4-2-2-2
1
Кудрик
95
Стасюк
21
44
Чоботенко
70
Кирюханцев
6
Танковский
15
Мишнев
27
Очеретко
19
Бондаренко
10
Кулаков
0
2-4-1-3
13
Кичак
13
Зотько
18
89
Политыло
14
42
Пасич
8
Бабенко
30
Таллес
77
Каргбо
5
34
Нкенг
27
Очеретко
6
Чех
6
Чех
27
Очеретко
Топалов
0
0
Топалов
19
Бондаренко
20
Горбунов
20
Горбунов
19
Бондаренко
6
Танковский
7
Кащук
7
Кащук
6
Танковский
Остались в запасе
Мариуполь
Олимпик
23
Марк Мампасси
ЦЗ
1
Yevgen Galchuk
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
22
Богдан Векляк
ЦЗ
12
Бетим Халими
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Taras Zaviysky
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Остались в запасе
23
Марк Мампасси
ЦЗ
1
Yevgen Galchuk
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
Остались в запасе
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
22
Богдан Векляк
ЦЗ
12
Бетим Халими
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Taras Zaviysky
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Мариуполь - Олимпик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Стадион:
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