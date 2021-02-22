Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Днепр-1
Олимпик - Днепр-1: обзор матча 22 февраля 2021
Олимпик
22.02.2021, понедельник, 20:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Днепр-1
50'
I. Drame (АГ)
88'
С. Булеца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Днепр-1
Желтая карточка
Бенито
90'
+2
89'
Замена
O. Khoblenko
️️️️
А. Довбик
88'
ГОЛ! 0:2!
С. Булеца
Желтая карточка
Е. Пасич
86'
76'
Замена
А. Цуриков
️️️️
М. Чуже
76'
Замена
Ф. Ди Франко
️️️️
А. Пихаленок
69'
Замена
С. Булеца
️️️️
А. Назаренко
Желтая карточка
И. Зотько
65'
Замена
T. Zaviysky
️️️️
V. Khamelyuk
61'
Замена
Бенито
️️️️
M. Do Couto
60'
50'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
I. Drame
Желтая карточка
С. Политыло
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
Д. Игнатенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
5
Issiar Drame
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
35
Andriy Chekotun
ЦФ
Днепр-1
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
25
Марио Чуже
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Олимпик
22
Богдан Векляк
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
9
Taras Zaviysky
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
30
Таллес
АП
9
Темур Чогадзе
ЦФ
12
Бетим Халими
ЦФ
Днепр-1
29
Богдан Сарнавский
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
2-4-1-4
75
Снурницын
13
Зотько
8
Бабенко
42
Пасич
14
89
Политыло
18
Альваренга
5
35
77
Каргбо
8
4-4-3
3
Тэйлор
23
Дуглас
18
Логинов
44
Дубинчак
25
Когут
7
Назаренко
8
Пихаленок
77
Игнатенко
9
Довбик
33
Юрчук
25
Чуже
14
22
Бенито
22
Бенито
14
8
9
9
8
25
Чуже
9
Цуриков
9
Цуриков
25
Чуже
7
Назаренко
10
Булеца
10
Булеца
7
Назаренко
8
Пихаленок
20
Ди Франко
20
Ди Франко
8
Пихаленок
9
Довбик
9
9
9
Довбик
Остались в запасе
Олимпик
Днепр-1
22
Богдан Векляк
ЦЗ
30
Таллес
АП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
9
Темур Чогадзе
ЦФ
12
Бетим Халими
ЦФ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
22
Богдан Векляк
ЦЗ
30
Таллес
АП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
9
Темур Чогадзе
ЦФ
12
Бетим Халими
ЦФ
Остались в запасе
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Олимпик - Днепр-1
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Олимпик
Новости команд
Все
Олимпик
Днепр-1
«Черноморец» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:46
«Днепр-1» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
2024.05.19 12:38
«Днепр-1» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:41
«Днепр-1» – «Кривбасс»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:55
«Жирону» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на Украине при трансфере Довбика
2024.05.03 16:58
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
«Черноморец» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:46
«Днепр-1» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
2024.05.19 12:38
«Днепр-1» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:41
«Днепр-1» – «Кривбасс»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:55
«Жирону» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на Украине при трансфере Довбика
2024.05.03 16:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+