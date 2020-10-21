Дмитрий Михайленко
Тренер
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Михайленко
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|13 июля 1973
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Михайленко
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|13 июля 1973
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Днепр-1
|12
|7
|4
|1
|Дата
|Матч
|26.07.2021
|Ворскла
|2 : 2
|Днепр-1
|31.07.2021
|Черноморец
|0 : 3
|Днепр-1
|07.08.2021
|Днепр-1
|2 : 1
|Мариуполь
|14.08.2021
|Десна
|2 : 1
|Днепр-1
|21.08.2021
|Днепр-1
|2 : 0
|Рух
|28.08.2021
|Металлист 1925
|1 : 2
|Днепр-1
|11.09.2021
|Шахтер
|2 : 0
|Днепр-1
|18.09.2021
|Днепр-1
|1 : 0
|Верес
|26.09.2021
|Днепр-1
|0 : 4
|Заря
|02.10.2021
|Львов
|0 : 1
|Днепр-1
|16.10.2021
|Днепр-1
|2 : 0
|Колос
|24.10.2021
|Динамо
|2 : 0
|Днепр-1