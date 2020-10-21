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    Дмитрий Михайленко

    Тренер
    Имя Дмитрий
    Отчество Станиславович
    Фамилия Михайленко
    Гражданство Украина
    Дата рождения 13 июля 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Днепр-1 12 7 4 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.07.2021 Ворскла 2 : 2 Днепр-1
    31.07.2021 Черноморец 0 : 3 Днепр-1
    07.08.2021 Днепр-1 2 : 1 Мариуполь
    14.08.2021 Десна 2 : 1 Днепр-1
    21.08.2021 Днепр-1 2 : 0 Рух
    28.08.2021 Металлист 1925 1 : 2 Днепр-1
    11.09.2021 Шахтер 2 : 0 Днепр-1
    18.09.2021 Днепр-1 1 : 0 Верес
    26.09.2021 Днепр-1 0 : 4 Заря
    02.10.2021 Львов 0 : 1 Днепр-1
    16.10.2021 Днепр-1 2 : 0 Колос
    24.10.2021 Динамо 2 : 0 Днепр-1
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