Статистика по турнирам

Молодежный чемпионат мира 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Украина. Премьер-лига 2021/2022 Украина. Премьер-лига 2020/2021 Украина. Плей-офф за место в ЛЕ 2019/2020 Украина. Премьер-лига 2019/2020