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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Динамо К
Олимпик - Динамо К: обзор матча 21 августа 2020
Олимпик
21.08.2020, пятница, 17:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
1 : 4
Завершен
Динамо К
23'
С. Политыло
8'
В. Буяльский
56'
В. Супряга
87'
В. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Динамо К
87'
ГОЛ! 1:3!
В. Цыганков
Пас отдал
Ж. Родригес
84'
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
В. Супряга
84'
Замена
А. Андриевский
️️️️
Н. Шапаренко
Замена
️️️️
И. Снурницын
80'
Замена
️️️️
Е. Пасич
80'
75'
Замена
В. Цыганков
️️️️
К. де Пена
Замена
А. Кравчук
️️️️
Д. Романовский
74'
Замена
П. Лукьянчук
️️️️
Т. Чогадзе
66'
Замена
Д. Баланюк
️️️️
Ш. Захеди
66'
65'
Желтая карточка
К. де Пена
56'
ГОЛ! 1:2!
В. Супряга
Пас отдал
В. Буяльский
ГОЛ! 1:1!
С. Политыло
Пас отдал
Т. Чогадзе
23'
8'
ГОЛ! 0:1!
В. Буяльский
Пас отдал
А. Караваев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
13
Артем Кичак
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
13
Даниэль Романовский
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
7
Шахаб Захеди
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Олимпик
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
97
Денис Баланюк
ЦФ
12
Бетим Халими
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
10
Сергей Булеца
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
9
Фран Соль
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
3-5-2
13
Кичак
75
Снурницын
18
13
Зотько
89
Политыло
9
42
Пасич
14
13
Романовский
9
Чогадзе
7
Захеди
4-3-2-1
1
Бущан
94
Кедзиора
20
Караваев
34
Сирота
18
Тымчик
29
Буяльский
8
Сидорчук
10
Шапаренко
14
Цитаишвили
14
де Пена
20
Супряга
9
Чогадзе
16
Лукьянчук
16
Лукьянчук
9
Чогадзе
13
Романовский
21
Кравчук
21
Кравчук
13
Романовский
7
Захеди
97
Баланюк
97
Баланюк
7
Захеди
14
де Пена
11
Цыганков
11
Цыганков
14
де Пена
20
Супряга
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
20
Супряга
10
Шапаренко
18
Андриевский
18
Андриевский
10
Шапаренко
Остались в запасе
Олимпик
Динамо К
12
Бетим Халими
ЦФ
6
Илья Забарный
ЦЗ
30
Богдан Леднев
АП
71
Денис Бойко
ВР
10
Сергей Булеца
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
12
Бетим Халими
ЦФ
Остались в запасе
6
Илья Забарный
ЦЗ
30
Богдан Леднев
АП
71
Денис Бойко
ВР
10
Сергей Булеца
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Олимпик - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
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