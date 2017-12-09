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    • УПЛ. «Черноморец» и «Звезда» сыграли в ничью, в матче шесть забитых голов и одно удаление

    УПЛ. «Черноморец» и «Звезда» сыграли в ничью, в матче шесть забитых голов и одно удаление

    Матч 19-го тура чемпионата Украины между «Черноморцем» и «Звездой» закончился со счетом 3:3.

    Нападающий «Черноморца» Алексей Хобленко отметился дублем в этом матче и вышел на второе место в списке бомбардиров УПЛ. На 94-й минуте встречи он получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

    «Черноморец» с 17-ю очками находится на десятой строчке в турнирной таблице, «Звезда» с 18-ю очками — строчкой выше.

    С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 19-й тур

    Верес – Карпаты – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 — Кобин (с пенальти), 14; 2:0 — Серейчук, 28; 2:1 — Швед, 72; 2:2 — Акулинин, 87.

    Мариуполь – Сталь – 4:2 (1:1)

    Голы: 0:1 — Малакян, 25; 1:1 — Фомин, 35; 2:1 — Фомин, 67; 3:1 — Тотовицкий, 78; 4:1 — Болбат, 82; 4:1 — Малакян, 87.

    Черноморец – Звезда – 3:3 (1:0)

    Голы: 1:0 — Холбенко, 43; 1:1 — Чичиков, 51; 2:1 — Бамба, 57; 2:2 — Рассадкин, 83; 2:3 « Прядин, 83; 3:3 « Хобленко (с пенальти), 90.

    Удаление: Хобленко, 94 — нет.

    Олимпик – Ворскла – 1:4 (1:2)

    Голы: 0:1 — Кобахидзе, 10; 1:1 — Приемов, 20; 1:2 — Чижов, 22; 1:3 — Кулач (с пенальти), 27; 1:4 — Шарпар, 88.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2017 20:09
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