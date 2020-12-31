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    Яя Туре станет тренером «Олимпика»

    Бывший полузащитник сборной Кот-д’Ивуара Яя Туре станет тренером «Олимпика». Информацию подтвердили в донецком клубе.

    «Могу подтвердить, что Яя Туре войдeт в тренерский штаб «Олимпика». Мы надеемся, что его богатый опыт выступлений в клубах-грандах европейского футбола поможет нашей команде. Рассчитываем, что университеты, которые он прошeл в «Барселоне» и в «Манчестер Сити», он передаст нынешним футболистам «Олимпика». Им будет, чему поучиться у такого сильного в прошлом игрока, как Туре.

    Сроки контракта с Туре мы ещe не обговорили, потому что как раз обсуждаем. Но могу сказать, что 19 января Туре уже появится в расположении нашей команды на сборе в Турции и начнeт работать», – сказал президент «Олимпика» Владислав Гельзин, чьи слова приводит LiveTV со ссылкой на Meta-ratings.com.ua.

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    Источник: LiveTV

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    Сегодня, 21:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4659

      Puddle 27 минут назад

      Он с Олимпиком выиграет кубок Африки! Гы-гы-гы!

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