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    УПЛ. «Шахтер» в дерби разгромил «Олимпик», в игре забито семь голов

    Завершился первый матч шестого тура УПЛ, в которым сыграли донские команды. «Шахтер», участник Лиги чемпионов, разгромил «Олимпик». Хет-триком отметился пришедший из киевского «Динамо» Алуизио Мораес.

    «Шахтер» лидирует в турнирной таблице. Его соперник по дерби замыкает первую шестерку.

    Чемпионат Украины. УПЛ. 6-й тур

    Олимпик – Шахтер – 2:5 (1:4)

    Голы: 0:1 – Марлос, 10; 0:2 – Мораес, 17; 1:2 – Пасич, 18; 1:3 – Мораес, 32; 1:4 – Степаненко, 41; 1:5 – Мораес, 75; 2:5 – Данченко, 77 (в свои ворота).

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2018 20:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 06:04

      А я был в свое время на двух стадионах в Донецке - на Донбасс-арене и на Локомотиве. Хорошие были времена, без войны.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Фотон 25 августа 2018, 10:51

      Я там 30 лет прожил. Уехал в январе 1985г. И " Шахтёр" был на 40т. зрителей, когда были лавочки, сейчас меньше из-за кресел. На "Металлурге" тогда больше играли заводские команды и проводили разного масштаба соревнования по пожарно-прикладному спорту. Сейчас и его реконструировали. У " Олимпика" есть своя небольшая арена. В Донецке много разных спортивных залов, арен и спортивных комплексов с манежами .

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 августа 2018, 21:17

      Не донские, а донецкие команды " Шахтёр" и "Олимпик" сыграли между собой.

      5
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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > Рубик Докоян 24 августа 2018, 21:30

      24.08.2018, Пятница, 19:00 мск Донецк, стадион Олимпик Украина. Премьер-лига, 6 тур Олимпик - Шахтер

      Только Бомбардир знает что они в Донецке играют)

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Бенедиктус 24 августа 2018, 21:53

      Они о футболе как и о географии имеют смутное представление. Я уже не говорю про то, кто, как и где играет в УПЛ.

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