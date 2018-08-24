УПЛ. «Шахтер» в дерби разгромил «Олимпик», в игре забито семь голов

А я был в свое время на двух стадионах в Донецке - на Донбасс-арене и на Локомотиве. Хорошие были времена, без войны.
Завершился первый матч шестого тура УПЛ, в которым сыграли донские команды. «Шахтер», участник Лиги чемпионов, разгромил «Олимпик». Хет-триком отметился пришедший из киевского «Динамо» Алуизио Мораес.
«Шахтер» лидирует в турнирной таблице. Его соперник по дерби замыкает первую шестерку.
Чемпионат Украины. УПЛ. 6-й тур
Голы: 0:1 – Марлос, 10; 0:2 – Мораес, 17; 1:2 – Пасич, 18; 1:3 – Мораес, 32; 1:4 – Степаненко, 41; 1:5 – Мораес, 75; 2:5 – Данченко, 77 (в свои ворота).