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УПЛ. «Динамо» не сумело обыграть «Ворсклу» и другие результаты

3 декабря 2016, 19:51

В матче 17-го тура УПЛ киевское «Динамо» в гостях не сумело обыграть «Ворсклу», несмотря на имевшееся преимущество в два мяча – 2:2.

По аналогичному сценарию могла пройти встреча между «Зарей» и «Днепром», однако гости в концовке все же вырвали победу. Еще в одной игре, в которой встретились «Черноморец» и «Волынь», голов забито не было.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 17-й тур

Черноморец – Волынь – 0:0

Ворскла – Динамо – 2:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Сидорчук, 5; 0:2 – Ярмоленко, 14; 1:2 – Турсунов, 15; 2:2 – Ребенок, 34.

Заря – Днепр – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Кочергин, 14; 0:2 – Лучкевич, 23; 1:2 – Безбородько, 57; 2:2 – Караваев, 61; 2:3 – Кочергин, 79.

Календарь УПЛ

Турнирная таблица УПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Черноморец Волынь Ворскла Динамо К Заря Днепр
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