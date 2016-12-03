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Черноморец - Волынь

03.12.2016, Суббота, 15:00 мск Одесса, стадион Черноморец Украина. Премьер-Лига, 17 тур Черноморец - Волынь
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
6 тур
27 августа, суббота 17:00 Волынь 0:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
20 тур
3 апреля, воскресенье 14:00 Волынь 1:1 Черноморец
7 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Черноморец 1:2 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
16 тур
8 марта, воскресенье 15:00 Волынь 1:1 Черноморец
3 тур
11 августа, понедельник 20:00 Черноморец 1:0 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
28 апреля, понедельник 20:00 Волынь 1:2 Черноморец
12 тур
6 октября, воскресенье 20:00 Черноморец 0:0 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
18 тур
2 декабря, воскресенье 17:30 Волынь 0:2 Черноморец
3 тур
28 июля, суббота 22:00 Черноморец 0:2 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
22 тур
10 марта, суббота 21:30 Волынь 0:2 Черноморец
7 тур
20 августа, суббота 21:00 Черноморец 0:0 Волынь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 19 3 0 47:14 +33 60
2. Динамо К 22 14 4 4 43:23 +20 46
3. Заря 22 12 4 6 34:21 +13 40
4. Олимпик Дн 22 9 7 6 28:30 -2 34
5. Александрия 22 9 6 7 37:28 +9 33
6. Черноморец Од 22 7 6 9 17:23 -6 27
7. Ворскла 22 6 6 10 24:28 -4 24
8. Сталь 22 6 6 10 20:25 -5 24
9. Звезда К 22 6 5 11 20:33 -13 23
10. Днепр Дп 22 4 10 8 21:30 -9 22
11. Карпаты 22 4 7 11 21:30 -9 19
12. Волынь 22 2 4 16 13:40 -27 10
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