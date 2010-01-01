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Волынь
Результаты
Волынь - результаты матчей
Луцк
Стадион:
Авангард
Сайт:
http://www.fcvolyn.com
Тренер:
Виталий Кварцяный
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Украина. Плей-офф. 2016/2017
Украина. Премьер-Лига. 2016/2017
Украина. Кубок. 2015/2016
Украина. Премьер-Лига. 2015/2016
Украина. Кубок. 2014/2015
Украина. Премьер-Лига. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Украина. Кубок. 2013/2014
Украина. Премьер-Лига. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Украина. Кубок. 2012/2013
Украина. Премьер-Лига. 2012/2013
Украина. Датагруп Кубок. 2011/2012
Украина. Премьер-Лига. 2011/2012
Украина. Датагруп Кубок. 2010/2011
Украина. Премьер-Лига. 2010/2011
Датагруп Кубок Украины. 2009/2010
Чемпионат Украины. Первая лига. 2009/2010
Кубок Украины. 2-й раунд 2008/2009
31.05 | 17:00
Днепр
0 : 0
Волынь
27.05 | 17:00
Волынь
0 : 1
Карпаты
20.05 | 14:00
Звезда К
2 : 0
Волынь
12.05 | 19:00
Волынь
0 : 1
Сталь
05.05 | 19:00
Волынь
0 : 1
Ворскла
30.04 | 14:00
Волынь
0 : 1
Днепр
23.04 | 17:00
Карпаты
1 : 0
Волынь
16.04 | 14:00
Волынь
1 : 0
Звезда К
08.04 | 14:00
Сталь
2 : 0
Волынь
01.04 | 17:00
Ворскла
2 : 0
Волынь
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