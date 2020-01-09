- 9 января 2020
- 13:08 Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу 8
- 22 октября 2019
- 09:30 Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры 6
- 12 сентября 2019
- 20:49 Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив» 13
- 6 июня 2018
- 23:08 Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь» 6
- 3 июня 2017
- 07:42 «Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ 2
- 31 мая 2017
- 21:11 Видео Судья завершил матч «Днепр» – «Волынь» из-за петарды, взорванной перед игроками 5
- 27 мая 2017
- 18:55 УПЛ. «Днепр» проиграл «Ворскле» и вылетел из турнира и другие результаты
- 20 мая 2017
- 18:57 УПЛ. «Звезда» взяла верх над «Волынью», «Днепр» одержал победу над «Сталью» 1
- 12 мая 2017
- 21:03 УПЛ. «Сталь» на выезде обыграла «Волынь»
- 5 мая 2017
- 20:50 УПЛ. «Ворскла» обыграла «Волынь» и продолжает лидировать в группе вылета
- 2 мая 2017
- 07:20 Тренер «Волыни» назвал своих футболистов трусливыми 3
- 1 мая 2017
- 00:43 УПЛ. Киевское «Динамо» разгромило «Черноморец», «Шахтер» обыграл «Александрию»
- 8 апреля 2017
- 18:54 УПЛ. «Сталь» переиграла «Волынь», Экиза принес «Звезде» победу над «Ворсклой»
- 1 апреля 2017
- 19:21 УПЛ. Гол Дмитрия Нагиева принес «Днепру» победу и другие результаты 3
- 19 марта 2017
- 16:58 УПЛ. «Заря» вырвала победу у «Волыни» в концовке встречи
- 11 марта 2017
- 19:55 УПЛ. «Олимпик» за семь минут сделал камбэк в матче с «Ворсклой» и другие результаты
- 5 марта 2017
- 22:28 УПЛ. «Шахтер» обыграл «Волынь» и упрочил лидерство до 13 очков и другие результаты 1
- 25 февраля 2017
- 19:53 УПЛ. «Заря» уступила «Динамо», «Александрия» шесть раз поразила ворота «Волыни» и другие результаты
- 10 декабря 2016
- 16:52 УПЛ. «Волынь» потерпела поражение от «Ворсклы»
- 3 декабря 2016
- 19:51 УПЛ. «Динамо» не сумело обыграть «Ворсклу» и другие результаты
- 26 ноября 2016
- 22:24 УПЛ. Хет-трик Мораеса принес «Динамо» разгромную победу над «Волынью» и другие результаты
- 4 ноября 2016
- 19:53 УПЛ. «Сталь» обыграла «Волынь»
- 30 октября 2016
- 09:26 Кварцяный: «Решения ФФУ способствуют развалу украинского футбола» 1
- 29 октября 2016
- 21:33 УПЛ. «Шахтер» победил «Черноморец», «Динамо» разгромило «Карпаты» и другие результаты