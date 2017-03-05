УПЛ. «Шахтер» обыграл «Волынь» и упрочил лидерство до 13 очков и другие результаты

В матче 20-го тура УПЛ донецкий «Шахтер» в гостях одержал победу над «Волынью» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал Виктор Коваленко. Таким образом, «горняки» продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины, имея 13-очкове преимущество над ближайшим преследователем.

В других встречах «Сталь» разгромила «Звезду», «Карпаты» в большинстве оказались сильнее «Александрии», «Заря» в гостях победила «Ворсклу».

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 20-й тур

Волынь – Шахтер – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Коваленко, 66.

Сталь – Звезда – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Карасюк, 49; 2:0 – Васин, 73 (с пенальти); 3:0 – Дебелко, 86.

Карпаты – Александрия – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Худобяк, 39.

Удаление: нет – Басов, 71.

Ворскла – Заря – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Гречишкин, 24; 0:2 – Калитвинцев, 45 (с пенальти); 1:2 – Шарпар, 73 (с пенальти).

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