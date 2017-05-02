Тренер «Волыни» назвал своих футболистов трусливыми

Главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный считает, что поражение в матче с «Днепром» его команда заработала из-за трусости некоторых футболистов, которые не готовы брать на себя игру. По его словам, они не выполнили установку на матч.

«Судя по развитию событий на поле, играли до гола. Так и произошло. В первом тайме «Днепр» нас переигрывал. Мы готовились играть по совсем другой схеме, но из-за некоторых футболистов нам пришлось перестраиваться. Многие футболисты не выполнили то, что мы предлагали.

Потом игра подравнялась, мы имели некоторое преимущество, а «Днепр» играл на контратаках. Но случилась нерасторопность Петрова, Мемешева, Тетеренко и Чепелюка, ошибки игроков, которые подключались к атакам. Юра Романюк вышел на матч, как на каторгу. Ни одного отбора!

У нас 80% трусов в команде, боятся обыгрывать. А еще никто подать не может. Мы над этим работали целый месяц. Фланги должны снабжать Петрова мячами, а не получается.

Что имеем в своем арсенале, тем и пользуемся. Самое главное, что боятся играть. Спихивают один на одного ответственность, замкнутые какие-то», – приводит слова тренера Sport Arena.

Матч пятого тура плей-офф Украины «Волынь» – «Днепр» закончился со счетом 0:1. «Волынь» идет на последнем месте в Группе В.