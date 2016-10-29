УПЛ. «Шахтер» победил «Черноморец», «Динамо» разгромило «Карпаты» и другие результаты

В матче 13-го тура УПЛ «Шахтер» укрепил лидерство в чемпионате благодаря победе над «Черноморцем» со счетом 2:0. Теперь в активе донецкого клуба 35 набранных очков.

В других встречах киевское «Динамо» крупно обыграло «Карпаты», «Олимпик» взял верх над «Волынью».

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 13-й тур

Олимпик – Волынь – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Дудик, 25; 1:1 – Поступаленко, 31; 2:1 – Гришко, 52.

Шахтер – Черноморец – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Феррейра, 24; 2:0 – Дентиньо, 30.

Динамо – Карпаты – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Биседин, 18; 2:0 – Вида, 28; 3:0 – Морозюк, 81; 4:0 – Ореховский, 84; 4:1 – Завийский, 88.

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