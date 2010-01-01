Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
2
3
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
0
3
26
10
16
21
10
6
2
2
19
10
9
20
10
4
2
4
11
10
1
14
10
3
2
5
8
14
-6
11
10
2
4
4
5
14
-9
10
10
1
4
5
4
15
-11
7
Команда
1
2
3
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
0
2
13
4
9
9
5
2
2
1
4
6
-2
8
5
2
1
2
8
8
0
7
5
1
3
1
4
6
-2
6
5
2
0
3
5
5
0
6
5
1
1
3
2
8
-6
4
Команда
1
2
3
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
11
2
9
13
5
4
0
1
13
6
7
12
5
2
2
1
6
5
1
8
5
2
1
2
6
6
0
7
5
0
2
3
1
8
-7
2
5
0
1
4
0
9
-9
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире