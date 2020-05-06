Вице-президент «Ботафого» предложил Роббену возобновить карьеру в его клубе

Бразильский «Ботафого» хочет видеть в команде голландского игрока Арьена Роббена, завершившего карьеру в прошлом году. Вернуться в футбол ему предложил вице-президент клуба Рикардо Ротенберг.

«На мой взгляд, Роббен был лучшим игроком чемпионата мира-2014. Это мой кумир и отличный футболист.

Я попросил агента помочь связаться с Роббеном. Это будет непростой трансфер, но теперь он знает о нашем интересе», – цитирует Ротенберга Globo Esporte.