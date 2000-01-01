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    Вице-президент «Ботафого» предложил Роббену возобновить карьеру в его клубе

    Бразильский «Ботафого» хочет видеть в команде голландского игрока Арьена Роббена, завершившего карьеру в прошлом году. Вернуться в футбол ему предложил вице-президент клуба Рикардо Ротенберг.

    «На мой взгляд, Роббен был лучшим игроком чемпионата мира-2014. Это мой кумир и отличный футболист.

    Я попросил агента помочь связаться с Роббеном. Это будет непростой трансфер, но теперь он знает о нашем интересе», – цитирует Ротенберга Globo Esporte.

    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +615

      кто там 2 минуты назад

      Как то быстро он свернул удочки( Мог бы как и Рибери попылить ещё!

      0
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      Рейтинг: +2599

      solodealer 26 минут назад

      и тут Ротенберг**!!)))

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