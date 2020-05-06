Вице-президент «Ботафого» предложил Роббену возобновить карьеру в его клубе

Бразильский «Ботафого» хочет видеть в команде голландского игрока Арьена Роббена, завершившего карьеру в прошлом году. Вернуться в футбол ему предложил вице-президент клуба Рикардо Ротенберг.
«На мой взгляд, Роббен был лучшим игроком чемпионата мира-2014. Это мой кумир и отличный футболист.
Я попросил агента помочь связаться с Роббеном. Это будет непростой трансфер, но теперь он знает о нашем интересе», – цитирует Ротенберга Globo Esporte.
- Роббен завершил карьеру прошлым летом.
- Вингер выступал за «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию».
- В составе сборной Нидерландов игрок становился серебряным призером ЧМ-2010.
Источник: Globo Esporte